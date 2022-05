Tennis

Tennis : Djokovic envoie un énorme message à Wawrinka !

Publié le 13 mai 2022 à 12h35 par Amadou Diawara

De retour après une grosse blessure, Stan Wawrinka a eu la lourde tâche d'affronter Novak Djokovic ce jeudi. Battu par l'ogre serbe, le Suisse a reçu un très gros message de la part de son bourreau après la rencontre.

Victime d'une grosse blessure, Stan Wawrinka vient de faire son grand retour. En lice au tournoi de Rome, le Suisse a réussi à remporter ses deux premiers matchs (contre Reilly Opelka, puis face à Laslo Djere). Toutefois, la tâche a été beaucoup plus ardue en huitième de finale, puisqu'il a dû faire face à Novak Djokovic. D'ailleurs, l'ogre serbe n'a laissé aucun chance à Stan Wawrinka ce jeudi (6-2, 6-2). Mais après la rencontre, Novak Djokovic a tout de même tenu à envoyer un message très fort à Stan Wawrinka.

«C'est formidable de voir un grand champion comme Stan revenir»