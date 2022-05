Tennis

Tennis : Rafael Nadal se prononce sur les comparaisons avec Carlos Alcaraz !

Publié le 11 mai 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

Nouvelle coqueluche de la planète tennis, Carlos Alcaraz est déjà comparé aux plus grands, comme Rafael Nadal notamment. D’ailleurs, ce dernier a tenu à se prononcer sur le sujet.

Aujourd’hui, tous les regards sont braqués vers Carlos Alcaraz. A 19 ans, le prodige espagnol vient d’être sacré à Madrid et va se présenter dans quelques jours à Roland-Garros avec l’étiquette d’un des favoris. Impressionnant malgré son âge, Alcaraz est promis à un très bel avenir, peut-être même encore meilleur que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic, qui n’ont pourtant cessé de battre les records ces dernières années.

« Laissons le profiter de sa carrière »