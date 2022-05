Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic... Cette énorme sortie sur Alcaraz !

Publié le 10 mai 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Depuis quelques temps maintenant Carlos Alcaraz est comparé à certains des meilleurs du circuit. D'ailleurs, certains voient en l'Espagnol un joueur plus complet que Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic.

À 19 ans, Carlos Alcaraz se profile comme l’un des plus grands espoirs du tennis mondial. L’Espagnol démontre une très grande maturité sur les courts en plus d’un potentiel immense pour son âge. Carlos Alcaraz n’en finit plus d’impressionner le monde du tennis, lui qui a remporté un nouveau trophée dans sa jeune carrière après sa victoire contre Alexander Zverev en finale du tournoi de Madrid ce dimanche. Sa précocité lui a d’ailleurs déjà valu d’être comparé à Rafael Nadal, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Mais Carlos Alcaraz se voit également être rapproché de Roger Federer et Novak Djokovic.

« En termes de jeu, Alcaraz me parait plus complet que Nadal, Djokovic et Federer »