Tennis

Tennis : La grande annonce d’Alcaraz pour Roland-Garros !

Publié le 9 mai 2022 à 13h35 par Thibault Morlain

Alors que Roland-Garros débutera le 16 mai prochain, Carlos Alcaraz entend bien être au rendez-vous pour ce tournoi du Grand Chelem.

A 19 ans, Carlos Alcaraz est la nouvelle sensation du tennis. L’Espagnol vient d’ailleurs de remporter le Masters de Madrid, se payant même le luxe d’éliminer Rafael Nadal et Novak Djokovic, avant de l’emporter en finale contre Alexander Zverev. L’ascension fulgurante d’Alcaraz se poursuit et alors qu’il ne sera pas présent à Rome, les regards sont désormais tournés vers Roland-Garros.

« J'ai hâte d'aller à Paris »