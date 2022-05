Tennis

Tennis : Djokovic s'enflamme pour la nouvelle sensation du circuit !

Publié le 7 mai 2022 à 13h35 par La rédaction

Carlos Alcaraz ne cesse de progresser ces derniers mois. Il a réalisé récemment la plus grande performance de sa carrière en battant Rafael Nadal. Ce qui lui a valu les louanges de Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz s’est offert le scalp de Rafael Nadal en quart de finale du Masters 1000 de Madrid. La troisième fois fut la bonne, Alcaraz a enfin réussi à battre Nadal au bout de leur 3ème confrontation. Battre Rafael Nadal ce n’est jamais facile mais le battre sur terre battue relève de l’exploit. Un exploit que le jeune Carlos Alcaraz est parvenu à réaliser, il est venu à bout du Majorquin en 3 sets (6-2, 1-6, 6-3). Alcaraz est l’étoile montante du tennis mondial, il est même vu comme le successeur de Rafael Nadal. À tout juste 19 ans, il pointe déjà à la 9ème place du classement ATP. Un talent et une maturité qui ne laissent pas indifférent le numéro 1 mondial Novak Djokovic.

«Il est fantastique pour notre sport»