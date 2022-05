Tennis

Tennis : Drogue, alcool… Les révélations tonitruantes de Nick Kyrgios !

Publié le 6 mai 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 19h39

Quelques mois après avoir confié quelques-uns de ses problèmes personnels, Nick Kyrgios a fait de nouvelles révélations sur une période très difficile de sa vie.

La carrière de Nick Kyrgios n’aura jamais été un long fleuve tranquille. Malgré son talent indéniable, l’Australien a souvent été freiné dans sa progression par des problèmes extrasportifs ou un comportement parfois limite. Des performances qui ont longtemps frustré les observateurs, conscients de ce que pouvait réaliser Nick Kyrgios sur un court. Mais face à certains problèmes, il n’a pas pu garder la tête au tennis…

«Je suis allé jusqu’à l’automutilation»