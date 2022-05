Tennis

Tennis : Nadal n’est pas abattu après sa défaite contre Alcaraz !

Publié le 6 mai 2022 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 6 mai 2022 à 20h38

Battu en trois sets par Carlos Alcaraz en quart de finale de l'ATP de Madrid, Rafael Nadal a facilement expliqué les raisons de ce revers.

L’aventure s’arrête en quart de finale pour Rafael Nadal ! De retour sur les courts après une blessure à une côte, l’Espagnol avait bien démarré cet ATP de Madrid. Et ce vendredi, les projecteurs étaient braqués sur son duel contre Carlos Alcaraz, l’étoile montante du tennis espagnol. Malgré un second set remporté, Rafael Nadal s’est incliné en trois manches contre son compatriote. Une défaite que Nadal analyse avec beaucoup de recul.

«Revenir sur ce tournoi n’était pas l’idéal»