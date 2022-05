Tennis

Tennis : Cette grosse sortie sur le retour de Roger Federer !

Publié le 12 mai 2022 à 21h35 par La rédaction

Blessé depuis la dernière édition de Wimbledon, Roger Federer travaille dur pour son retour, comme l’a expliqué Tommy Haas.

Depuis déjà quelques années, Roger Federer n’est pas épargné par les pépins physiques. Blessé à plusieurs reprises aux genoux, le Suisse a été contraint de se faire opérer. Alors qu’il n’est plus apparu sur les courts depuis sa défaite (0-3) face à Hubert Hurkacz à Wimbledon en juillet 2021, le numéro 46 mondial espère faire son retour prochainement, et se bat pour atteindre son objectif.

« Roger croit sincèrement à son retour et se bat dur pour cela »