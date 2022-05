Tennis

Tennis : Le message fort de Rafael Nadal après sa victoire !

Publié le 11 mai 2022 à 21h35 par Thibault Morlain

Vainqueur de John Isner pour son entrée en lice à Rome, Rafael Nadal estime ne pas encore être au maximum de sa condition.

Dans l’optique de se préparer au mieux pour briller à Roland-Garros, Rafael Nadal a fait son retour à Madrid. Eliminé dès les quarts de finale par Carlos Alcaraz, l’Espagnol est désormais à Rome pour tenter de revenir à 100% après plusieurs semaines d’absence pour cause de blessure. Et ce mercredi, Nadal a réussi son entrée en lice en Italie avec une victoire contre John Isner. Toutefois, malgré cette victoire, le Majorquin n’était pas totalement satisfait en raison de sa condition.

« Je dois continuer dans cette voie »