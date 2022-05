Tennis

Tennis : L’inquiétante sortie de Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 13 mai 2022 à 18h35 par La rédaction

Une nouvelle fois victime de douleurs au pied, Rafael Nadal avoue qu’il ne peut pas jouer à l’heure actuelle, et espère être prêt pour Roland Garros, qui débute dans 9 jours.

La préparation de Rafael Nadal avant Roland-Garros ne s’est pas passé comme il l’espérait. En effet, éloigné des terrains pendant plus d’un mois en raison d’une blessure au pied causée par une maladie incurable, le Majorquin souhaitait retrouver la forme durant les Masters 1000 de Madrid et Rome. Toutefois, en Italie, le joueur de 35 ans s’est incliné (1-2) face à Denis Shapovalov. A nouveau frappé par des pépins physiques, l’homme aux 21 titres du Grand Chelem ne se montre pas rassurant, à seulement 9 jours du début des Internationaux de France.

« J’espère pouvoir aller à Paris »