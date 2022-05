Tennis

Tennis : Les confidences de Gaël Monfils avant Roland-Garros !

Publié le 4 mai 2022 à 14h35 par Dan Marciano

Battu par Novak Djokovic au deuxième tour du tournoi de Madrid, Gaël Monfils espère réaliser une jolie performance à Rome avant de disputer Roland-Garros.

Le parcours de Gaël Monfils au Masters 1000 de Madrid a pris fin dès le deuxième tour. Dominé assez nettement par Novak Djokovic ce mardi (6/3 6/2), le joueur de 35 ans va s'envoler vers Rome pour disputer le prochain Masters 1000 de la saison. Sur la terre battue italienne, Monfils espère performer et enchaîner les victoires face à de gros joueurs pour préparer au mieux Roland-Garros, son principal objectif.

« Il me manque des victoires contre des gros mecs »