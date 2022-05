Tennis

Tennis : Nadal confirme sa présence à Roland-Garros !

Publié le 16 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

De nouveau victime de douleurs à son pied durant le tournoi de Rome, Rafael Nadal participera bien à Roland-Garros, qui débute le 22 mai.

Rafael Nadal n’est pas épargné par son pied. Touché par une maladie incurable, le joueur de 35 ans est régulièrement pris de douleurs, ce qui l’a même écarté des terrains pendant plus d’un mois suite à la finale du Masters 1000 d’Indian Wells. Revenu durant les tournois de Madrid et Rome afin de préparer Roland-Garros, le Majorquin a une nouvelle fois été victime de pépins physique, et s’est incliné face à Denis Shapovalov. Toutefois, alors que son état faisait apparaitre quelques doutes quant à sa présence à Paris, Rafa sera bien de la partie.

Rafael Nadal sera présent à Paris