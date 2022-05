Tennis

Tennis : Tsonga se livre sur son retour en forme avant sa retraite !

Publié le 16 mai 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

À 37 ans, Jo-Wilfried Tsonga tirera sa révérence après Roland-Garros. Mais avant le Grand Chelem de Paris, le Français va prendre part à l’Open de Lyon ce lundi. Et en marge de son entrée en lice, le Manceau a affirmé être dans une forme étincelante, la meilleure des dix derniers mois.

Ce lundi, Jo-Wilfried Tsonga entrera en lice pour son premier match de l’Open de Lyon, qui constitue son dernier tournoi avant Roland-Garros et sa retraite. À l’approche de cette rencontre face au Slovaque Alex Molcan, le joueur de 37 ans s’est minutieusement préparé afin de profiter au maximum de ses derniers instants sur les courts avant de tirer un trait sur sa carrière. D’ailleurs, Jo-Wilfried Tsonga a avoué qu’il ne s’était jamais senti aussi bien dans son corps depuis les dix derniers mois.

« Je suis dans la meilleure forme des dix derniers mois »