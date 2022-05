Tennis

Tennis : Rafael Nadal s’enflamme pour Alcaraz avant Roland-Garros !

Publié le 15 mai 2022 à 22h35 par La rédaction

A quelques jours du premier tour de Roland-Garros, Rafael Nadal s’est exprimé sur Carlos Alcaraz, qui est selon lui le favori à la victoire finale à Paris.

Carlos Alcaraz fait sensation depuis le début de l’année 2022. En effet, à seulement 19 ans, ce dernier est déjà à la 6ème place du classement ATP, et a remporté 4 titres, notamment les Masters 1000 de Miami et Madrid. Alors que Roland-Garros, qui commence le 22 mai, approche à grand pas, de nombreux acteurs du tennis exposent leurs favoris, et le nom du prodige espagnol revient régulièrement. Un avis que Rafael Nadal, vainqueur de ce tournoi à 13 reprises, partage également.

« C’est le favori à Roland-Garros »