Tennis : L’énorme annonce de Carlos Alcaraz avant Roland-Garros !

Publié le 17 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

Alors que Carlos Alcaraz va se présenter à Roland-Garros avec l’étiquette d’un des favoris, cela n’effraie pas l’Espagnol.

A quelques jours du début de Roland-Garros, les regards se tournent naturellement vers Rafael Nadal. Maitre des lieux à Porte d’Auteuil, l’Espagnol va tenter de décrocher un 14ème titre sur la terre battue parisienne. Mais un de ses compatriotes pourrait bien lui voler la vedette. En effet, depuis le début de l’année, Carlos Alcaraz n’en finit plus d’impressionner. A seulement 18 ans, il fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. D’ailleurs, Alcaraz est annoncé comme l’un des favoris pour cette édition 2022 de Roland-Garros.

« Je n’ai pas peur de dire que je suis prêt à gagner un Grand Chelem »