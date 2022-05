Tennis - Roland Garros

Tennis : Les confidences de Tsonga sur son état avant Roland-Garros !

Publié le 17 mai 2022 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 17 mai 2022 à 10h36

A quelques jours de Roland Garros, qui sera le dernier tournoi de sa carrière, Jo-Wilfried Tsonga s'est confié sur son état de forme et son physique défaillant.

Jo-Wilfried Tsonga s’est incliné au premier tour du tournoi de l’Open Parc de Lyon face à Alex Molcan (6-4, 6-4). L’ancien numéro 5 mondial, âgé de 37 ans, prendra sa retraite à l’issue de Roland Garros, qui débute dans moins d’une semaine. Si les chances du français pour le Grand Chelem parisien sont infimes, Tsonga a évoqué son état de forme et ses carences physiques avant les ultimes matchs de sa carrière qui auront lieu Porte d’Auteuil.

« C’est hyper frustrant »