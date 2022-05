Tennis

Tennis : Jo-Wilfried Tsonga annonce la couleur pour Roland-Garros !

Publié le 16 mai 2022 à 19h35 par Thibault Morlain

A quelques jours du début de Roland-Garros, Jo-Wilfried Tsonga s’est prononcé sur le Grand Chelem parisien, qui sera le dernier tournoi de sa carrière.

Ce lundi, Jo-Wilfried Tsonga s’est incliné au premier tour du tournoi de Lyon face à Alex Molcan. Désormais, les regards sont donc tournés vers Roland-Garros, qui sera d’ailleurs le dernier tournoi de la carrière du Manceau. En effet, Tsonga l’a annoncé, il prendra sa retraite après le Grand Chelem parisien. L’objectif est donc de terminer en beauté sur la terre battue de la Porte d’Auteuil. Rapporté par L’Equipe , Jo-Wilfried Tsonga s’est confié sur ce rendez-vous qui arrive.

« J’espère que c'est encore à Roland que je vais jouer mon meilleur tennis »