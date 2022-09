Tennis

US Open : En larmes, Serena Williams fait ses adieux (vidéo)

Publié le 3 septembre 2022 à 09h35 par Jules Kutos-Bertin mis à jour le 3 septembre 2022 à 09h35

Après son annonce récente sur l’arrêt imminent de sa carrière, Serena Williams est arrivée en légende sur l’US Open. Si elle a passé avec brio les deux premiers tours, l’Américaine a fini par tomber contre Ajla Tomljanovic. En larmes, Serena Williams a dit au revoir à son public, même si elle a laissé une petite porte ouverte pour l’Open d’Australie.

Depuis le début de cet US Open, tous les projecteurs ou presque sont braqués sur Serena Williams. Lors de sa récente sortie pour le magazine Vogue , la joueuse américaine a laissé comprendre que sa fin de carrière était imminente, sans donner de date pour autant. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena », confiait-elle.

Dernière danse pour Serena Williams ?

Alors à chaque rencontre disputée sur cet US Open, une cérémonie était prête pour honorer la championne. Pour son entrée en lice, Serena Williams a eu droit à un défilé de stars avant de remporter son premier match. « Tu n’as peur de rien. J’adore ça. Et tu détestes perdre. C’est génial. Tu as touché nos cœurs et nos esprits. Merci pour ton leadership et ton engagement pour plus de diversité, d’équité et d’inclusion, en particulier pour les femmes et les femmes de couleur », reconnaissait Billie Jean King, l’une de ses plus grandes admiratrices.

"Je ne serais pas Serena s'il n'y avait pas Venus alors, merci Venus. Elle est la seule raison pour laquelle Serena Williams a existé." ❤️😥#USOpenpic.twitter.com/SL4fi30FIg — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 3, 2022

Défaite par Ajla Tomljanovic

Après avoir battu la numéro 2 mondiale, Anett Kontaveit, Serena Williams se voyait même aller plus loin. L’aventure se sera finalement arrêtée au troisième tour après sa défaite contre Ajla Tomljanovic au terme d’un match épatant. Une défaite frustrante, forcément, mais à laquelle s’attendait un peu Serena Williams. Sur le court, l’Américaine ne savait tout de même pas si c’était son ultime match. « Je ne sais pas, je n'y ai pas vraiment pensé. Vraiment, je ne sais pas. Probablement pas. Mais encore une fois, je n'y avais pas vraiment pensé », assure-t-elle, au bord des larmes, dans des propos relayés par L’Equipe .

« J'ai toujours aimé l’Australie »