LeBron James, Mike Tyson… La folle cérémonie de Serena Williams

Publié le 30 août 2022 à 12h35 par Jules Kutos-Bertin

Alors qu’elle a récemment annoncé son départ à la retraite, Serena Williams dispute son dernier Grand Chelem à l’US Open. Même si elle a passé le premier tour, la joueuse américaine a eu droit à une cérémonie exceptionnelle où les stars s’empilaient. Une fête qui a ému Serena Williams.

Qu’il y ait victoire ou défaite, la première (ou la dernière ?) de Serena Williams à l’US Open avait tout d’une cérémonie d’adieu. L’organisation du tournoi avait mis le paquet pour, en cas de défaite, offrir un au revoir digne de son nom à l’une des plus grandes joueuses de tennis de l’histoire. « Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu que j'aime le tennis. Mais maintenant le compte à rebours est enclenché. Je dois me concentrer sur mon rôle de maman, mes objectifs sur le plan spirituel pour découvrir une nouvelle mais tout aussi passionnante Serena », déclarait-elle récemment pour Vogue .

Débuts réussis pour Serena Williams

Opposée à Danka Kovinic pour le premier tour de cet US Open, Serena Williams n’a pas tremblé et s’est imposée 6-3, 6-3. Une victoire maîtrisée qui lui permet de rêver un peu plus. Au second tour, Williams affrontera Annett Kontaveit, la numéro 2 mondiale. Un duel au sommet qui promet. Même si Serena Williams a été absente pendant un moment, son beau match contre Kovinic et le soutien du public pourraient l’aider.

Hommages en pagaille

Mais avant de jouer son match ce lundi contre Danka Kovinic, c’est à une vraie cérémonie qu’a eu droit Serena Williams. Tout d’abord, son match a battu le record d’affluence en night session avec 29 402 spectacteurs. Et pour cette possible dernière sortie, les stars étaient présentes. Aux côtés de sa famille, on retrouvait notamment Spike Lee, Billie Jean King, Mike Tyson ou encore Bill Clinton. « Tu n’as peur de rien. J’adore ça. Et tu détestes perdre. C’est génial. Tu as touché nos cœurs et nos esprits. Merci pour ton leadership et ton engagement pour plus de diversité, d’équité et d’inclusion, en particulier pour les femmes et les femmes de couleur », a lancé Billie Jean King dans des propos relayés par Paris Match . Son amie et amatrice star, Oprah Winfrey, a également eu un mot pour Serena Williams : « Merci de nous avoir montré comment être gracieuse, puissante et sans peur. Merci de nous avoir montré ce que signifie revenir et de n’avoir jamais, jamais reculé. Sache que quoi que tu fasses ensuite, nous te regarderons. Avec amour, nous tous ». Pas présent en tribunes, LeBron James a suivi ce match de loin et a soutenu sa compatriote. « Continue de servir comme ça !!!! », a lancé le King sur son compte Twitter .

We ❤️ Serena#USOpen pic.twitter.com/MJCCWgrzDT — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2022

« Je ne m’attendais pas à tout cela »