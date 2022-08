Tennis

US Open : La concurrence est prévenue, Nick Kyrgios va exploser

Publié le 27 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Nick Kyrgios risque de faire les gros titres à l’US Open. L’Australien, engagé pour le Grand Chelem, pourrait retrouver l’actuel numéro 1 mondial dès les 8e de finale : Daniil Medvedev. Cependant, la concurrence est maintenant prévenue : Nick Kyrgios semble prêt à tout exploser au cours du tournoi…

Nick Kyrgios risque, tout comme Rafael Nadal, d’attirer l’attention lors de l’US Open. En effet, l’Australien est engagé dans la compétition, et n’a pas hérité du tirage au sort le plus facile. En effet, en cas de qualification pour les 8e de finale, Nick Kyrgios pourrait affronter le numéro 1 mondial, Daniil Medvedev. Pourtant, il semble être prêt à attaquer la compétition…

« Nous allons probablement voir le meilleur Kyrgios »

Ainsi, le consultant pour Eurosport Alex Corretja a évoqué l’état de forme de Nick Kyrgios avant la compétition. « Nous allons probablement voir le meilleur Kyrgios que nous ayons jamais vu, car il a l’expérience de Wimbledon. Il s’est un peu essoufflé lors du dernier tournoi, mais il a eu le temps de récupérer et il sera très bien à l’US Open. Je pense donc que Nick sera très dangereux. Il sait déjà qu’il peut jouer de longs matchs. Il sait comment gérer les situations qu’il n’a peut‐être pas besoin de jouer son meilleur tennis pendant 4 heures pour gagner un match. Le public de New York va l’adorer. New York, c’est le spectacle. C’est tout et n’importe quoi. Le public va l’adorer. Nick s’adapte parfaitement à cette ambiance et à ce public. Je pense donc qu’il pourrait facilement devenir l’un des favoris du public local ».

« Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève »

Avant la compétition, Nick Kyrgios avait avoué passer des moments difficiles, notamment à cause de la fatigue, juste avant l’US Open. « Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève. À ce stade de la saison, c'est hyper important pour moi d'avoir mon kiné tout le temps avec moi. On travaille deux à trois heures par jour, ce qui me permet d'enchaîner les matches comme probablement jamais auparavant. Les gens ne voient que nos victoires ou nos défaites, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne voient pas. Ils ne réalisent pas tous les challenges auxquels on fait face en tant que joueur de tennis, ce qu'on traverse dans nos vies personnelles. Mais je garde un bon état d'esprit, je suis positif. Mon équipe et ma copine me permettent de rester positif ».

« Ce que disent les médias, je m’en fous »