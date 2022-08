Tennis

Wimbledon : Kyrgios craque, la justice est saisie

Publié le 23 août 2022 à 16h35 par Hugo Chirossel

Battu par Novak Djokovic lors de la finale de Wimbledon le 10 juillet dernier, Nick Kyrgios s’était fait une nouvelle fois remarquer. En pleine finale, l’Australien s’était plaint auprès de l’arbitre d’une spectatrice, alcoolisée selon lui, qui le perturbait pendant la rencontre. Cette dernière intente désormais une action en justice contre le tennisman de 27 ans.

Le 10 juillet dernier, Nick Kyrgios se hissait pour la première fois de sa carrière en finale d’un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Opposé à Novak Djokovic, l’Australien s’est incliné en quatre sets, même s’il avait tout de même remporté la première manche (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)). S’il est capable de coup de génie, Nick Kyrgios est également connu pour ses coups de sang et cette finale n’y a pas échappé. Vers la fin du troisième set de cette finale, le tennisman de 27 ans avait laissé exploser sa rage contre son entraîneur et ses proches, leur reprochant de ne lui donner des conseils seulement lorsqu’il est mené au score.

Wimbledon : Ce geste de Kyrgios que Djokovic n’est pas près d’oublier https://t.co/r2iGpwqivD pic.twitter.com/GykYxf2ZIR — le10sport (@le10sport) July 10, 2022

« C'est celle qui a l'air d'avoir bu environ 700 verres »

Mais c’est un autre événement qui avait fait parler au cours de ce match. Nick Kyrgios s’était également plaint auprès de l’arbitre d’une spectatrice présente dans les tribunes du Centre Court. Il a accusé cette dernière de le distraire « alors que je sers dans une finale de Wimbledon. Pourquoi est-elle encore là ? Elle est complètement ivre au premier rang et me parle au milieu d'un match. Virez-la. Je sais exactement laquelle c'est. C'est celle qui porte une robe. C'est celle qui a l'air d'avoir bu environ 700 verres, mon frère », avait-il déclaré. La spectatrice en question avait alors été temporairement sortie de l’enceinte du stade, mais avait finalement pu y retourner 15 minutes plus tard, après avoir discuté avec les personnes chargées de la sécurité.

Une allégation « totalement infondée »

The Telegraph nous apprend qu’elle a décidé d’intenter une action en justice contre Nick Kyrgios à la suite de ces événements. La fameuse spectatrice, nommée Anna Palus, une avocate polonaise de 32 ans, souligne les « dommages » et une allégation « totalement infondée » de l’Australien, dans une déclaration relayée par le média anglais. « Non seulement cela a causé un préjudice considérable le jour même, entraînant mon expulsion temporaire de l'arène, mais la fausse allégation de M. Kyrgios a été diffusée et lue par des millions de personnes dans le monde, ce qui a causé à ma famille et à moi-même un préjudice et une détresse considérables », a-t-elle déclaré.

Nick Kyrgios attaqué en justice