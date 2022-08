Tennis

Tennis : Le message très énigmatique de Benoit Paire

Rien ne va plus pour Benoit Paire. Cela fait maintenant de très longs mois que le joueur français connait une lente descente aux enfers. Sur les courts, les défaites s’accumulent et en dehors, les difficultés sont également là. La situation de Paire ne manque ainsi pas d’interpeller et ce n’est pas le dernier message du principal intéressé qui va calmer les choses à son sujet.

Si Benoit Paire a connu de très beaux jours en tant que joueur de tennis, cela n’est désormais plus le cas. En effet, le Français traverse une période très compliquée et cela dure maintenant depuis plusieurs mois. Rien ne va plus pour celui qui est désormais au 110ème rang du classement ATP, lui qui pourrait d’ailleurs reculer au-delà de la 150ème place dans les jours à venir. La longue descente aux enfers ne finit pas pour Benoit Paire qui enchaine les défaites. Il faut dire que mentalement, le joueur de 33 ans ne semble plus être là.

Benoit Paire en pleine crise sportive…

D’ailleurs, dans une récente interview pour Brut , Benoit Paire avait fait de ses grosses difficultés, notamment d’un point de vue mental. « Ma tête, je ne sais pas quand elle va aller mieux. C’est une blessure qui peut être très longue et j’espère qu’elle sera le plus court possible. J’ai pris conscience qu’il me fallait de l’aide et qu’il fallait que je sois mieux sur le terrain. Je vois des psys, pas mal de personnes pour essayer de comprendre ce qu’il m’arrive. Tout seul, je ne m’en sortais pas. Je consulte un hypnotiseur, un psychologue. J’ai un préparateur mental pour discuter de pas mal de choses pour essayer de corriger ça », expliquait notamment Benoit Paire.



D’ailleurs, au milieu de cette période très difficile pour lui, il n’avait pas hésité à évoquer la possibilité de prendre tout simplement sa retraite. Le natif d’Avignon avait ainsi lâché : « Il faut trouver ces solutions là et si ce n’est pas pour tout de suite alors ça sera pour l’année prochaine et puis si ce n’est pas pour l’année prochaine, j’arrêterai. J’ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire à côté donc tout sera positif quoi qu’il arrive ».

… et extra-sportive

Et pour ne rien arranger, Benoit Paire voit également sa vie extra-sportive se retrouver au centre de la polémique. En effet, il y a quelques jours de cela, son ex-compagne, Julie Bertin s’était lâchée sur le joueur de tennis, révélant alors ses infidélités : « Je veux bien rester dans le silence, je veux bien protéger certaines choses mais je suis sûrement pas une bouffonne, encore moins quand je laisse du temps pour que la personne se reconcentre soi-disant sur son sport, mais qu'il préfère envoyer des DM à toutes les meufs et leur donner des rendez-vous en cachette. Je parle jamais vous le savez, mais là je suis à deux doigts d'exploser. Ne venez plus me poser la question je ne veux plus rien avoir ni rien entendre de cette personne. Vous m'avez averti, je ne vous ai pas écouté. Je suis tombée de 58 étages en chute libre ».

