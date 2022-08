Tennis

Tennis : La nouvelle sortie lunaire de Kyrgios

Publié le 17 août 2022 à 20h35 par La rédaction

Nick Kyrgios dispute en ce moment le Masters 1000 de Cincinnati. Après sa victoire face à Alejandro Davidovich Fokina, le fantasque australien avait rendez-vous en conférence de presse. Il y a notamment raconté à quel point la ville était peu attractive, et a conclu son récit sur une anecdote pour le moins surprenante...

Nick Kyrgios est dans une forme étincelante, sans doute la meilleure de sa carrière. Cependant, il commence à être fatigué de cette saison éprouvante aussi bien physiquement que mentalement. Ce qui lui fait dire des propos déplacés aux journalistes qui se tiennent face à lui et s'emportant même contre eux plusieurs fois. Cette fois-ci, c'est au sujet de l'attractivité de la ville de Cincinnati que Kyrgios a fait parler de lui. L'Australien s'est une nouvelle fois égaré...

Existe-t-il un coup que NICK KYRGIOS ne sait pas faire ?!pic.twitter.com/BVJYE1NmzR(🎥 @TennisTV) — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) August 16, 2022

«C’est bien qu’il n’y ait pas grand‐chose à faire en dehors du court»

Au sortir de sa victoire dans le match l'opposant à Alejandro Davidovich Fokina, Nick Kyrgios s'est rendu en conférence de presse. Un exercice que l'Australien n'apprécie guère. Il a pris la parole sur l'attractivité de la ville qui accueille le tournoi cette semaine, laissant stupéfaits les journalistes présents dans la salle. « Je ne vais pas vous dire ce que Cos (sa petite amie Costeen Hatzi) pense de Cincinnati. J’ai joué du meilleur tennis ici et j’aime vraiment cet endroit. En fait, c’est bien qu’il n’y ait pas grand‐chose à faire en dehors du court, ce qui me pousse à rester tranquille et à bien me reposer. Lundi, quand je suis allé à Kings Island (un parc d’attractions), j’étais dans les montagnes russes, j’ai regardé dans ma poche, mon téléphone n’y était plus. Je l’ai perdu » avoue Kyrgios dans des propos relayés par We Love Tennis . Une conclusion complétement lunaire qui confirme le désintéressement total du tennisman lorsqu'il s'agit de parler aux journalistes.

«Ce que disent les médias, je m’en fous»

L'Australien s'était emporté contre les journalistes après son élimination en quart de finale du Masters 1000 de Montréal il y a une semaine. « Je me moque de savoir si les gens n’aiment pas la façon dont je joue au tennis, comment je suis ou comment je m’habille. Je comprends qu’il y a différentes personnalités, c’est comme ça. Mais dès le début de ma carrière, il y avait une image de moi basée sur ce que je faisais sur le terrain. Une image qui ne correspond pas du tout à qui je suis. De plus ce que disent les médias, je m’en fous. Je viens en conférence de presse parce que je ne veux pas payer une amende mais franchement être ici devant vous ne m’intéresse pas » avait-il lâché. Ces craquages s'expliquent sans doute par la fatigue accumulée par le tennisman australien.

«Je me sens un peu fatigué le matin quand je me lève»