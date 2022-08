Tennis

US Open : Gaël Monfils fait une terrible annonce

Publié le 17 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Après un Open d’Australie plein de promesses en janvier, Gaël Monfils nous avait laissés plein d’espoir pour cette saison. Comme trop souvent, le Français a été rattrapé par ses blessures et a manqué Roland-Garros et Wimbledon. Après avoir rechuté, Monfils a annoncé son forfait pour l’US Open.

Une fois de plus, Gaël Monfils vit une drôle de saison. Sur le plan émotionnel d’abord puisque la Monf a vu ses amis et anciens coéquipiers avec les Bleus , Jo-Wilfried Tsonga et Gilles Simon, annoncer leur retraite. A 35 ans, Monfils sait qu’il ne lui reste pas une décennie sur les courts. « La retraite, ça arrive... Je suis le seul pour qui c'est un peu différent. Je suis plus frais physiquement, j'ai ma femme qui me pousse beaucoup. Donc ils savent que normalement, si tout se passe bien, je serai le dernier à faire mes adieux. J'ai prévu de jouer encore quatre ans, cinq en comptant cette année, pour pousser jusqu'à mes 40 ans si mon corps me le permet. J'ai encore quatre ans à casser les couilles aux petits jeunes ! », lançait-il en s’exprimant sur les départs à la retraite de ses compères.

Brillant à l’Open d’Australie

A l’Open d’Australie, on a vu que Gaël Monfils avait encore de beaux restes. Avec l’absence de Novak Djokovic, le Français en a profité pour se hisser en quart de finale. Brillant sur le sol australien, Monfils a fini par s’incliner en quart de finale contre Matteo Berrettini en cinq manches. Un nouvel échec qui ne vient pas tuer ses ambitions pour autant. « A un moment ça passera peut-être. C'est sûr que je ne gagnerai plus 20 Grands Chelems. On en veut un. Que j'aie 35, 36, 37, 38, une fois… Une fois que ça passe et c'est tout. Je tombe, à moi d'essayer de me relever pour me remettre dans une première situation en quart, peut-être une deuxième en demie et pourquoi pas une fois une situation en finale. Au moment où je vais être, j'espère, de nouveau dans cette position, à moi d'essayer quelque chose de différent. J'ai l'impression que je le dis à chaque fois. Il faut se mettre souvent dans ces situations pour espérer qu'une fois, ça passe. Je n'ai pas perdu la foi », assure Monfils dans des propos relayés par Eurosport .

Déjà rattrapé par ses blessures

Après avoir manqué Roland-Garros et Wimbledon à cause de ses blessures, Gaël Monfils misait sur l’US Open pour retenter l’impossible. De retour sur les courts à l’occasion du Masters 1000 de Montréal, Monfils a rechuté et s’est blessé au pied droit. Condamné à l’abandon dès le 2nd tour, Gaël Monfils était plus qu’incertain pour l’US Open qui démarrera le 29 août prochain. Sans faire durer le suspense trop longtemps, le Français a annoncé la nouvelle.

Salut à tous,Malheureusement, et ce suite aux derniers examens réalisés à mon retour en Europe, je ne serai pas en mesure de défendre mes chances à l’US Open cette année. Je vais devoir observer une nouvelle période de soins avant de pouvoir reprendre la compétition. pic.twitter.com/6Z9tzUr2xj — Gael Monfils (@Gael_Monfils) August 17, 2022

Monfils ne jouera pas l’US Open