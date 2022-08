Tennis

Tennis : Rafael Nadal se lâche pour son grand retour

Publié le 14 août 2022 à 22h35 par Pierrick Levallet

Absent des courts depuis son forfait à Wimbledon en juillet dernier, Rafael Nadal fera son retour ce mardi au tournoi de Cincinnati. L’Espagnol entame sa préparation pour l’US Open, qui débutera le 29 août. À quelques heures de son premier match officiel depuis le 6 juillet, Rafael Nadal s’est longuement prononcé sur son retour.

Depuis son forfait en demi-finale de Wimbledon le 8 juillet dernier à cause d’une déchirure abdominale, Rafael Nadal n’a plus foulé le moindre court de tennis. L’Espagnol fera donc son retour à la compétition ce mardi pour le tournoi de Cincinnati, quelques jours avant le début de l’US Open. Le joueur de 36 ans a pour objectif de reprendre un rythme élevé afin de se garantir le maximum de chances pour le Grand Chelem. Et dans des propos rapportés par L’Equipe , Rafael Nadal a confié être particulièrement heureux de revenir sur un tournoi auquel il n’a plus participé depuis un certain temps maintenant.

Tennis : Rafael Nadal annonce la date de son grand retour https://t.co/1JzZRBnhWg — le10sport (@le10sport) August 10, 2022

«Je suis content d'être de retour ici après plusieurs années d'absence»

« Je suis content d'être de retour ici après plusieurs années d'absence. C'est ici que je suis devenu numéro 1 mondial pour la première fois, en 2008, un super souvenir. Et bien sûr le titre en 2013... Je m'entraîne plutôt correctement. J'espère être prêt. Une petite déchirure abdominale, c'est dangereux. C'est une zone qui est dangereuse parce que tu la mets beaucoup à contribution sur chaque service, donc je dois prendre des précautions, bien faire les choses. C'est ce que j'essaie de faire » explique le numéro 3 mondial.

«En Masters 1000, l'adversité est très relevée d'entrée. Tu dois jouer à un très haut niveau tout de suite»

Rafael Nadal a ensuite livré ses clés pour faire un bon retour sur les courts après plusieurs semaines d’absence : « Les clés pour bien revenir après plusieurs semaines d’absence ? La première chose, c'est d'être conscient que tout ne va pas être parfait tout de suite. Tu ne peux pas t'attendre à jouer à un niveau exceptionnel dès le début. Une fois que tu sais ça, une fois que tu l'as accepté, tu dois être suffisamment humble pour t'accrocher avec tes outils du moment et gagner le premier match. Quand tu gagnes un match ou deux, les choses commencent à changer. » L’Espagnol a également révélé qu’il faut être conscient des difficultés qui vont se présenter sur le court afin de riposter au mieux : « Là, on va dire que je joue à peu près correctement. J'ai des bonnes sensations sur le court, mais la compétition c'est toujours différent. Tu dois accepter les difficultés qui vont se présenter, en particulier dans un Masters 1000. Quand tu reviens sur un 250, ou même parfois sur un Grand Chelem, si tu as un peu de chance au tirage, même sans très bien jouer, tu peux gagner quelques matches et te donner du temps pour élever ton niveau de jeu. En Masters 1000, l'adversité est très relevée d'entrée. Tu dois jouer à un très haut niveau tout de suite. C'est ce que j'ai besoin de faire. Je vais essayer. »

«Le plus important pour moi, c'est de rester en bonne santé»