Tennis

Tennis : Rafael Nadal annonce la date de son grand retour

Publié le 10 août 2022 à 23h28 par La rédaction

On l'avait quitté très ému après un immense match remporté face à Taylor Fritz en quart de finale à Wimbledon. Le Majorquin, diminué par une déchirure aux abdominaux, avait dû déclarer forfait pour la demi-finale l'opposant à Nick Kyrgios. Depuis, on ne l'a plus revu sur les courts et sa participation à l'US Open était compromise. Mais Rafael Nadal sera de retour plus tôt que prévu.

Rafael Nadal va enfin faire son retour sur les courts. L'attente était interminable pour ses fans, mais le dernier vainqueur de Roland-Garros va revenir beaucoup plus tôt que prévu. Dans un post publié sur son compte Instagram , le tennisman a affirmé sa participation au Masters 1000 de Cincinnati. « Très heureux de jouer à nouveau à Cincy. Je m'y rends en avion demain (jeudi) » a écrit le numéro 5 mondial en légende de son post. Il fera donc son grand retour à la compétition et peut envisager une participation au prochain US Open, dernier Grand Chelem de la saison, lui qui avait dû déclarer forfait pour le tournoi de Montréal qui se déroule en ce moment-même.

« Je n’ai pas d’autres choix, je dois rester prudent et penser surtout à ma santé »

« Après les vacances et ma reprise des entrainements tout allait très bien. Il y a quatre jours j’ai commencé à entrainer de nouveau mon service et après ça, j’ai eu une petite gêne qui se poursuit encore aujourd’hui. Nous avons décidé de ne pas voyager à Montréal et de poursuivre les entrainements sans forcer. Je remercie sincèrement le directeur du tournoi Eugene, ainsi que toute son équipe pour leur compréhension et le soutien qu’ils m’ont toujours apporté, aujourd’hui ne faisant pas exception. J'espère un jouer pouvoir revenir jouer à Montréal, un tournoi que j’aime et que j’ai remporté cinq fois devant un public fantastique, qui m’a toujours accueilli avec beaucoup d’affection. Je n’ai pas d’autres choix, je dois rester prudent et penser surtout à ma santé » avait-il déclaré sur son compte Twitter . Une bonne nouvelle dans l'horizon tourmenté de l'Espagnol, qui fait l'objet d'une plainte.

« Engager une action en justice contre le meilleur sportif de l’histoire, ce n’est pas drôle pour moi »

Homme d'affaires argentin, Lisandro Borges a décidé de porter plainte contre Rafael Nadal afin de dénoncer les agissements de son agent, Carlos Costa. L'agent de Nadal à en effet rompu un accord qui contenait une tournée en Amérique du Sud du Majorquin, organisée par Borges. « Nous devions établir un ordre du jour où si nous n’obtenions pas de quatrième date avant le 31 mai, nous annulerions les contrats. Carlos voulait un minimum de quatre et un maximum de cinq dates car Nadal ne peut se déplacer pour moins de 10 millions sur un minimum de 4 dates. Carlos Costa est un scélérat et je le lui ai dit, mais il ne se soucie de rien. Il croit pouvoir faire ce qu’il veut parce qu’il a Rafael Nadal derrière lui et je vais vous dire quelque chose, pour nous, engager une action en justice contre le meilleur sportif, à mon avis, de l’histoire, juste parce que son manager est une crapule, ce n’est pas drôle pour moi. Mais la vérité est que quand quelqu’un vous cause autant de dommages que cet homme nous a causés, nous n’avons pas d’autre choix que de faire ça » avait-il déploré.

Nadal disputera-t-il l'US Open ?

La participation du Majorquin au Masters 1000 de Cincinnati présage une éventuelle participation à l'US Open. Sauf rechute, Rafael Nadal devrait être en lice pour tenter de remporter un 23e titre du Grand Chelem. Novak Djokovic ne devrait malheureusement pas être de la partie en raison de sa non-vaccination.