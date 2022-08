Tennis

Tennis : Djokovic, Nadal, Federer... Mike Tyson a fait son choix

Publié le 10 août 2022 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 10 août 2022 à 18h35

Entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer, l'ancien boxeur Mike Tyson a fait son choix et l'a révélé. La légende de la boxe admire l'ogre serbe, qui risque tout de même de manquer l'US Open en raison de sa non-vaccination. Malgré tout, Mike Tyson est un grand fan de Novak Djokovic.

Tout juste titré à Wimbledon, Novak Djokovic reçoit les louanges de Mike Tyson. L'ancien boxeur se dit fan du Serbe qui a récemment dû déclarer forfait pour le tournoi de Montréal en raison de son refus de se faire vacciner. Et il devrait aussi rater l'US Open pour la même raison. Mais le Serbe ne changera pas d'avis, il ne se fera pas vacciner. Mike Tyson fait abstraction de cette décision et admet que Novak Djokovic est son joueur favori. Il souligne notamment la résilience et le caractère de combattant du Serbe sur le court, lui qui a révélé récemment que le tennis avait changé la vie de sa fille.

Tennis : L’incroyable échange entre Djokovic et Kyrgios https://t.co/t7olsJ52Ud pic.twitter.com/F37Ees3mxE — le10sport (@le10sport) August 9, 2022

« Novak Djokovic est mon joueur préféré »

Dans une interview rapportée par Tennis365 , Mike Tyson a révélé l'identité du joueur qu'il appréciait le plus sur le circuit actuel. « Novak Djokovic est mon joueur préféré. S’il va bien, j’aime vraiment le regarder jouer. Il est mon préféré parce que la façon dont il est revenu de blessure et a battu des gars comme Nadal et Federer est impressionnante. C’est un vrai combattant » a-t-il confié dans des propos relayés par We Love Tennis . Cependant, le Serbe a été contraint de déclarer forfait pour le tournoi de Montréal qui se déroule en ce moment-même.

« Les règles s’appliquent à tout le monde »

L'ancien numéro un mondial ne participera pas au tournoi de Montréal en raison de sa non-vaccination. La législation en vigueur ne lui permet pas d'entrer sur le territoire. « Eh bien d’abord, les règles s’appliquent à tout le monde. Il y a quelques exceptions mais ce sont des exceptions limitées. Donc, tout d’abord, les règles s’appliquent à tout le monde, et deuxièmement, le COVID‐19 n’est pas encore terminé. Et encore une fois, nous devons être conscients du fait que, malgré le succès obtenu avec deux doses, nous devons améliorer notre stratégie et faire en sorte que davantage de Canadiens soient à jour dans leur vaccination » avait prévenu Jean-Yves Duclos, le ministre de la santé québécois, en juillet dernier. Pour autant, le Nole ne changera pas d'avis et ne se fera pas vacciner.

« Je ne suis pas vacciné et je n’ai pas l’intention de me faire vacciner »