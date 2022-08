Tennis

US Open : Djokovic reçoit un soutien inattendu

Publié le 4 août 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Pour l’instant, Novak Djokovic ne sait pas s’il sera autorisé à participer à l’US Open ou non. Pour pénétrer sur le territoire américain, il faut impérativement présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19. Après l’Open d’Australie, Novak Djokovic pourrait ainsi être contraint de déclarer forfait une deuxième fois à cause de ses convictions. Néanmoins, le Serbe est particulièrement soutenu sur le circuit et vient de recevoir un message qui pourrait jouer en sa faveur.

Après l’Open d’Australie en janvier dernier, Novak Djokovic pourrait être contraint de déclarer forfait pour l’US Open. Pour pénétrer sur le territoire américain, il faut être en mesure de présenter une preuve de vaccination contre la Covid-19. Problème, le Serbe est un fervent opposant au vaccin contre le coronavirus et n’entend pas bouger de ses positions. Le champion de la dernière édition de Wimbledon compte respecter ses convictions jusqu’au bout. Mais pour le moment, la législation américaine n’a pas vraiment l’air de vouloir faire un pas vers le joueur de 35 ans non plus. De ce fait, Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il pourra participer à l’US Open, alors que le tournoi débute le 29 août prochain. En attendant, Nole reçoit de nombreux soutiens sur le circuit. Et un nouveau vient tout juste de s’ajouter à la liste.

« Je n’ai pas vraiment eu l’impression que beaucoup suivaient les recommandations ou les directives là‐bas »

Sur son compte Twitter , joueur de tennis John Millman, numéro 76 au classement ATP, a affirmé qu’il n’y a aucune raison de priver Novak Djokovic de l’US Open au vu du comportement des Américains dans le pays : « J’ai arrête avec le Covid. J’étais juste aux Etats‐Unis et je n’ai pas vraiment eu l’impression que beaucoup suivaient les recommandations ou les directives là‐bas. Ce qui est bien, mais je ne vois donc pas pourquoi Djokovic ne peut pas venir et concourir. » Nole pourrait donc appuyer sur ce nouvel argument afin d’officialiser sa participation à l’US Open.

I’m out with covid. I was just in the states and it didn’t really feel like too many were following any recommendations or guidelines there. Which is fine, but therefore I can’t see then why @DjokerNole can’t come and compete. — John Millman (@johnhmillman) August 3, 2022

Joe Biden a été interpellé en personne

John Millman n’est pas le premier à être monté au créneau pour Novak Djokovic. Il y a quelques jours, Nebojsa Jovanovic - détenteur d’une société promouvant le tennis professionnel en Serbie - avait envoyé une lettre directement destinée à Joe Biden, président des États-Unis. « L’US Open est le plus grand tournoi de tennis du monde et il ne serait pas ce qu’il est sans Novak Djokovic. Compte tenu de la situation économique et de la crise à tous les niveaux, les États‐Unis devraient autoriser Novak Djokovic à participer au tournoi. Il a gagné trois fois et le tennisman serbe ne représente pas une menace pour la sécurité » pouvait-on y lire.

