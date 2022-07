Tennis - US Open

US Open : Joe Biden se fait interpeller pour Novak Djokovic

Publié le 29 juillet 2022 à 15h35 par Pierrick Levallet

Alors que l’US Open débutera dans un mois, Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il sera en mesure d’y participer. Le Serbe n’est toujours pas vacciné alors qu’il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination pour pénétrer sur le territoire américain. D’ailleurs, Joe Biden vient de recevoir une lettre pour le convaincre de laisser le vainqueur de la dernière édition de Wimbledon prendre part à l’US Open.

Après avoir déjà manqué l’Open d’Australie pour un défaut de visa puisqu’il n’était pas vacciné contre la Covid-19, Novak Djokovic pourrait voir le même scénario se reproduire prochainement. L’US Open débutera le 29 août prochain et il est nécessaire de présenter une preuve de vaccination pour pouvoir pénétrer sur le territoire américain. Le Serbe n’étant toujours pas vacciné pourrait ainsi être dans l’incapacité de prendre part au dernier Grand Chelem de l’année, alors qu’il vient tout juste de remporter Wimbledon. Depuis, le numéro 7 au classement ATP reçoit de nombreux messages de soutien. D’autres font de leur mieux pour essayer de convaincre les États-Unis de laisser Novak Djokovic entrer sur le territoire.

« Les États‐Unis devraient autoriser Novak Djokovic à participer au tournoi »

Nebojsa Jovanovic - détenteur d’une société promouvant le tennis professionnel en Serbie - a envoyé une lettre directement destinée à Joe Biden, président des États-Unis, l’invitant à permettre à Novak Djokovic de disputer l’US Open. « L’US Open est le plus grand tournoi de tennis du monde et il ne serait pas ce qu’il est sans Novak Djokovic. Compte tenu de la situation économique et de la crise à tous les niveaux, les États‐Unis devraient autoriser Novak Djokovic à participer au tournoi. Il a gagné trois fois et le tennisman serbe ne représente pas une menace pour la sécurité » a-t-il d’abord écrit.

« Il est dans l’intérêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le plus grand joueur du monde »

Par la suite, Nebojsa Jovanovic a affirmé que Novak Djokovic avait une excellente hygiène de vie et qu’il ne constituait donc aucun risque par rapport à la Covid-19 : « Il est l’une des personnes les plus saines du monde en raison de sa vie disciplinée et sert de modèle et d’inspiration à des millions de personnes dans le monde. Il est dans l’intérêt de l’Amérique que le plus grand tournoi du monde accueille le plus grand joueur du monde, d’autant plus qu’il vient de remporter son septième tournoi de Wimbledon à Londres. »

