Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… L’énorme sortie de Kyrgios

Publié le 24 juillet à 14h35 par Hugo Ferreira

Finaliste à Wimbledon, Nick Kyrgios a pu avoir une idée de la force mentale qu’il faut afin de remporter un Grand Chelem. Alors que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer cumulent à eux trois 63 titres dans ce genre de tournois, l’Australien se rend compte de leur accomplissement, et avoue avoir désormais plus de respect pour eux.

Si Novak Djokovic a remporté Wimbledon pour la 7ème fois de sa carrière, l’issue du tournoi aurait pu être totalement différente. En effet, à 27 ans, Nick Kyrgios a franchi un palier dans sa carrière. Alors que sa meilleure prestation dans un Grand Chelem était jusqu’ici un quart de finale à l’Open d’Australie 2015, l’Australien a réussi à aller jusqu’en finale sur les courts du All-England, contre toute attente.

Tennis : Rafael Nadal révèle le tournant de sa carrière https://t.co/tLHgMpRP7l pic.twitter.com/B8HcnCXuKs — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

Kyrgios a atteint sa première finale de Grand Chelem

Nick Kyrgios a réalisé sa meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem cette année, à Wimbledon. En effet après avoir triomphé de Paul Jubb, Filip Krajinovic, Stefanos Tsitsipas, Brandon Nakashima et Cristian Garin, l’Australien devait affronter Rafael Nadal en demi-finale. Cependant, le Majorquin souffrait d’une déchirure aux abdominaux survenue contre Taylor Fritz, et n’a pas pu tenir sa place dans dernier carré, qualifiant automatiquement son adversaire pour la finale. Opposé à Novak Djokovic, Kyrgios aura lutté, mais cela n’a pas suffi pour détrôner le Serbe, qui enchaine donc avec un 4ème titre consécutif sur le gazon du All-England. Malgré tout, le joueur de 27 ans a atteint pour la première fois de sa carrière la dernière marche d’un tournoi majeur, et a pu mesurer la difficulté d’en remporter un.

« Je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant »

Alors qu’il faut évoluer au meilleur niveau durant deux semaines afin de pouvoir espérer remporter un tournoi du Grand Chelem, Nick Kyrgios a pu voir à quel point cela est complexe. Si le corps est capable d’enchainer, il est difficile de tenir le coup mentalement, et l’Australien respecte désormais un peu plus le Big Three pour ce qu’ils ont accompli dans leurs carrières respectives. « Il faut juste être un animal mental pour gagner un Grand Chelem. Novak, Federer et Nadal, je pense que je leur donne un peu plus de respect maintenant. Vous pouvez perdre un Grand Chelem en un jour, mais vous ne pouvez pas en gagner un en un jour. C’est tellement long. Vous jouez un match et vous avez un jour de repos, puis vous jouez à nouveau et vous avez un jour de repos, il faut avoir la capacité mentale de continuer à faire les mêmes choses encore et encore pendant deux semaines au plus haut niveau. Il y a tellement de choses différentes, d’éléments intangibles. Vous pouvez vous sentir malade un jour, comme je l’ai été avant de jouer contre Krajinovic. Votre corps vous fait mal, mentalement, c’est dur. Je n’ai pas pu dormir pendant deux jours après le retrait de Rafa. Physiquement, je me sentais bien, mais mentalement… » a-t-il confié, dans des propos relayés par We Love Tennis .

La domination du Big Three

Et s’il faut de la force mentale pour remporter un titre du Grand Chelem, que dire de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ! A eux trois, ce sont 63 sacres, à savoir 22 pour l’Espagnol, 21 pour le Serbe et donc 20 pour le Suisse. Depuis 2005, sur les 70 tournois majeurs qui ont été disputés, seuls 10 trophées ont échappé à l’un de ces joueurs. Une domination sans pareille qui force le respect, y compris auprès de Nick Kyrgios désormais.