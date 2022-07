Elle tente d’imiter Kyrgios et se rate complètement (vidéo)

Tennis

Pour la première fois de sa carrière, Nick Kyrgios s’est hissé en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Battu par Novak Djokovic à Wimbledon, l’Australien a déjà envie de retrouver ce stade de la compétition. En attendant, Kyrgios a pu voir que son service à la cuillère avait du succès puisque Caroline Garcia a voulu l’imiter. Mais sans réussite pour la joueuse française…

Nick Kyrgios a toujours été un joueur particulier. Depuis le début de sa carrière et son arrivée sur le circuit ATP, l’Australien s’est fait connaître pour son style de jeu atypique mais surtout pour son comportement sur le terrain. Très virulent envers son clan ou ses adversaires, Kyrgios a toujours été dans le viseur des arbitres. Mais au-delà de son comportement, le numéro 45 mondial a souvent été frustrant pour ses performances. Il aura fallu attendre ses 27 ans pour son premier grand parcours en tournoi majeur…

Mais cela aura valu le coup ! Arrivé à Wimbledon sans ambition réelle, Nick Kyrgios a épaté tout le monde. Malgré sa défaite en finale contre Novak Djokovic, l’Australien aura réalisé un parcours grandiose. Mais Kyrgios en veut toujours plus… « J'ai senti que le titre était vraiment à ma portée. J'ai joué un sacré bon premier set et j'étais en bonne position. Il est vraiment calme. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait d'extraordinaire aujourd'hui. Il a bien sûr retourné à sa manière, c'est un excellent relanceur. Mais il était tellement calme. Je pense que c'est sa plus grande force, il n'a jamais l'air déstabilisé. Chapeau bas à lui. C'était un match d'enfer. Je pense avoir bien servi. Mais je n'ai pas du tout été capable de jouer ces points décisifs aujourd’hui », confiait-il dans des propos relayés par L’Equipe après le sacre de Djokovic.

Même s’il n’a pas pu remporter son premier tournoi du Grand Chelem, Nick Kyrgios a beaucoup appris et il n’a pas fait tâche, loin de là. « Pour être honnête, je me suis senti à ma place. Je pense que d'avoir un face-à-face avec lui de 2-0 en ma faveur m'a un peu aidé. J'avais déjà battu ce joueur auparavant. J'avais déjà joué de grandes finales. Je sens que mon jeu... Mon niveau a toujours été là. J'ai l'impression que je l'ai un peu mis en place ces deux semaines. Après, j'ai senti qu'il avait tellement d'expérience qu'il pouvait en tirer parti. Quand vous gagnez autant un événement, quand vous avez été dans ces situations, c'est incroyable. Vous pouvez vous dire que vous êtes déjà passé par là. La confiance et la foi en soi, ça ne vient qu'avec la réussite Je ne peux qu'imaginer la confiance qu'il ressent chaque jour, surtout à Wimbledon », analysait l’Australien après la finale.

