Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Carlos Alcaraz met les choses au clair

Publié le 19 juillet à 10h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu’il s’apprête à effectuer son grand retour à la compétition cette semaine lors du tournoi de Hambourg, Carlos Alcaraz a dressé un constat lucide sur son niveau de jeu actuel. Malgré sa progression fulgurante, l’Espagnol estime être encore un cran en dessous de Novak Djokovic et Rafael Nadal.

L’heure de refouler les courts est arrivée pour Carlos Alcaraz. Eliminé lors des huitièmes de finale à Wimbledon face à l’italien Jannik Sinner (1-6, 4-6, 7-6 (8), 3-6) il y a maintenant deux semaines, l’Espagnol s’apprête à faire son grand retour à la compétition ce mardi, à l’occasion du Masters 500 de Hambourg. Un tournoi dans lequel il fait office de favori, en tant que tête de série numéro 1. Il sera opposé tout à l’heure à l’allemand Nicola Kuhn, numéro 259 mondial et bénéficiaire d’une wild-card.

Un retour très attendu

En Allemagne, Carlos Alcaraz tentera d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès, et à confirmer la très bonne saison qu’il réalise pour le moment. En 2022, le jeune homme âgé de seulement 19 ans a déjà remporté quatre titres, et pas des moindres, puisqu’en plus de ses victoires à Rio de Janeiro et Barcelone, il fut également le lauréat de deux prestigieux Masters 1000, à Miami et Madrid. Le numéro 6 mondial a même réalisé une performance historique dans la capitale espagnole : il est devenu le tout premier joueur dans l’histoire du tennis à battre successivement Rafael Nadal puis Novak Djokovic sur terre battue. Un exploit XXL qui le prédestine à une très bel et grand avenir.

Ça coince en Grand Chelem

Malgré des prestations impressionnantes, Carlos Alcaraz a toutefois connu plusieurs couacs cette année. En effet, il n’est pas parvenu à se hisser dans le dernier carré d’un Grand Chelem : élimination au 3e tour à l’Open d’Australie, en quart de finale à Roland-Garros, et donc en huitièmes de finale à Wimbledon. S’il aura peut-être l’opportunité de soulever le premier Majeur de sa jeune carrière lors de l’US Open fin août / début septembre, le natif d’El Palmar est conscient qu’il lui manque encore quelque chose pour y arriver. Présent en conférence de presse avant son entrée en lice à Hambourg, Alcaraz l’admet sans broncher : malgré sa progression supersonique, son niveau de jeu est encore inférieur à celui des deux monstres sacrés que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal.

« Je ne pense pas être le meilleur joueur actuellement »