Tennis : Le rêve fou de Rafael Nadal, sa reconversion déjà trouvée ?

Auteur d’une saison étincelante, Rafael Nadal a tout de même été plombé par les blessures. Gêné pendant tout Roland-Garros et contraint à l’abandon en demi-finale de Wimbledon, l’Espagnol sait qu’il se rapproche de la retraite. Et pour son après-carrière, Nadal sait déjà ce qu’il veut faire : jouer dans un film.

A 36 ans, Rafael Nadal vit l'une des plus belles saisons de sa carrière. Et le tournant a peut-être eu lieu à l’Open d’Australie. Mené deux sets à rien par Daniil Medvedev en finale, l’Espagnol a inversé la tendance pour s’imposer en cinq manches, un retour exceptionnel qui a lancé son année de la meilleure des manières. Dans la foulée, Rafael Nadal a enchaîné en remportant son 14ème Roland-Garros malgré les blessures. Seul bémol jusqu’ici, son abandon forcé avant de disputer sa demi-finale de Wimbledon. Ce qui signifie tout de même que Nadal est encore invaincu en Grand Chelem cette saison…

Nadal très attendu à l’US Open

Avec l’absence probable de Novak Djokovic, Rafael Nadal est attendu au tournant à l’US Open. Même si le Majorquin n’a pas pu aller bout à Wimbledon, il a toujours l’occasion de rafler un troisième titre du Grand Chelem cette saison. « Après Wimbledon, mon plan est de me reposer, puis de jouer le Masters 1000 de Montréal et l'US Open. Mais nous savons que les choses peuvent être imprévisibles, et je suis prêt à accepter les choses comme elles viennent », confiait-il avant de débarquer sur le gazon londonien.

Il n’a pas peur de la retraite

Comme toujours, Rafael Nadal reste sous la menace des blessures. L’Espagnol le sait bien, sa fin de carrière approche, un sujet qui ne le met pas mal à l’aise pour autant. « Ma philosophie est qu'il y a deux semaines, j'étais proche de la retraite. Maintenant, je ne me sens pas comme ça. Je n'ai jamais eu peur que ce jour arrive. Je suis heureux d'avoir vécu une vie très heureuse en dehors du tennis, même si le tennis a été une partie très importante de ma vie au cours des 30 dernières années. J'ai été heureux en dehors de ça, sans aucun doute. Il y a beaucoup de choses que j'aime faire en dehors du tennis, je ne suis pas inquiet à ce sujet, mais il est clair que lorsque ce jour arrivera, je vivrai un changement », expliquait-il dans des propos relayés par Tennis Actu .

Après Nadal tennisman, Nadal acteur ?