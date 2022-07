Tennis

L'incroyable message du clan Djokovic à Nadal pour Wimbledon

Publié le 13 juillet 2022 à 18h35 par Baptiste Lefilliatre

Vainqueur de la finale en quatre sets face à Nick Kyrgios, Novak Djokovic a remporté l'édition 2022 de Wimbledon, synonyme de 21ème titre du Grand Chelem pour le Serbe. Un résultat qui aurait le même si son adversaire avait été Rafael Nadal, à en croire le mentor de Nole, Nikola Pilic.

Dimanche dernier avait lieu la grande finale de Wimbledon, troisième rendez-vous du Grand Chelem de la saison, qui opposait la tête de série numéro 1 Novak Djokovic et le numéro 40 mondial Nick Kyrgios. Si ce dernier avait obtenu le gain de la première manche, c'est finalement le désormais numéro 7 mondial qui est parvenu à remporter le prestigieux tournoi londonien en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3)). Avec ce nouveau sacre, le Serbe glanait ainsi le 21ème titre du Grand Chelem de son immense carrière, soit un de plus que la légende suisse Roger Federer (20) et un de moins que Rafael Nadal (22), qui détient le record absolu.

Djokovic, saison sauvée avec Wimbledon

Cette victoire finale à Wimbledon, en plus d'ajouter une ligne au très large palmarès de Novak Djokovic, sauve en quelque sorte sa saison 2022. Il faut dire que les deux premiers tournois du Grand Chelem de l'année furent un véritable échec pour lui. Alors qu'il était triple tenant du titre, il n'a même pas pu participer à l'Open d'Australie au mois de janvier dernier, en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Il a en revanche pu prendre part à Roland-Garros à la fin du mois de mai. Malheureusement pour Djokovic, son parcours s'est arrêté dès les quarts de finale après sa défaite lors d'un match marathon en quatre sets face au futur lauréat Rafael Nadal. Une affiche de rêve, qui aurait également pu être celle de la finale de Wimbledon.

A Wimbledon, Djokovic et Nadal se sont manqués de peu

En effet, Novak Djokovic et Rafael Nadal étaient chacun dans une partie de tableau différente à Wimbledon, ce qui pouvait donner une éventuelle finale entre les deux hommes. Si Nole a rempli sa part du contrat, le Majorquin n'a pas connu le même destin. Déjà handicapé depuis de nombreux mois par une maladie dégénérative touchant un os de son pied gauche (syndrome de Müller-Weiss), le numéro 3 mondial a contracté une nouvelle blessure au cours de la quinzaine britannique, cette fois aux abdominaux. S'il a tout de même réussi non sans douleurs à gagner son quart de finale face à Taylor Fritz, l'Espagnol fut contraint de déclarer forfait avant sa demi-finale, trop diminué par ses pépins physiques. C'est donc Nick Kyrgios qui a profité de cet abandon pour se hisser en finale, la toute première de sa carrière en Grand Chelem.

Djokovic aurait quand même battu Nadal