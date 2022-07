Tennis

Tennis : Un gros coup de pression contre Kyrgios

Publié le 13 juillet 2022 à 15h35 par Dan Marciano

Finaliste de l'édition 2022 de Wimbledon, Nick Kyrgios ne s'est pas fait que des amis lors du tournoi londonien. L'Australien, qui a reçu plusieurs amendes lors du Grand Chelem, pourrait recevoir la colère de certains joueurs à en croire la légende, Adriano Panatta. Son comportement et son franc-parler commenceraient à agacer dans les vestiaires.

A 27 ans, Nick Kyrgios a obtenu le meilleur résultat de sa carrière en atteignant la finale de Wimbledon. Battu par Novak Djokovic en quatre sets, l'Australien a été fidèle a sa réputation, n'hésitant pas à parler entre les points et à s'en prendre à certains spectateurs. Dimanche dernier, il s'en était pris verbalement à une femme, ivre selon lui. « On dirait qu'elle a bu environ 700 verres, mon frère » avait-il déclaré à son classement, réclamant son départ du court central. Auteur d'injures devant la famille royale, Kyrgios a écopé d'une amende de 4000Є, seulement quelques jours après avoir été sanctionné par l'ATP en raison de son comportement lors de la rencontre face à Stefanos Tsitsipas. Dans ls prochains jours, il pourrait recevoir une nouvelle sanction pour avoir porté une casquette rouge lors de la remise des trophées.

Wimbledon : Kyrgios sanctionné à cause de la famille royale https://t.co/n2Ph81JqtF pic.twitter.com/MRGJYtmxg5 — le10sport (@le10sport) July 12, 2022

« Je pense que les 126 autres joueurs du tableau pourraient améliorer leur sang-froid »

N'hésitant pas à dire ce qu'il pense, Kyrgios n'a pas hésité à envoyer un pique aux autres joueurs présents dans le tableau. « Si je vais devoir améliorer mon sang froid? Je pense que les 126 autres joueurs du tableau pourraient améliorer leur sang-froid, mais à certains moments, je me suis mis en colère parce que je me suis dit que si je gagnais ce tournoi, je deviendrais un immortel du tennis. Je veux dire, oui, je peux évidemment améliorer beaucoup de choses dans mon jeu, pas seulement le calme. Mon retour de coup droit doit être amélioré, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Je peux toujours être plus fort. Je peux toujours être plus en forme. J'ai l'impression que c'était une petite pique, mais je pense que tout le monde dans le tableau peut améliorer quelque chose » avait-il confié après sa finale.

« Quelqu'un arrangera les choses, pas sur le terrain mais dans le vestiaire »

Vainqueur de Roland-Garros en 1976, Adriano Panatta a indiqué que Nick Kyrgios pourrait regretter ses propos. En effet, l'Australien commencerait à agacer plusieurs joueurs dans le vestiaire. « Il ne fait aucun doute qu'il est un grand talent. Mais il doit comprendre que manquer de respect à ses adversaires est détestable. Je pense qu'au final, quelqu'un avec lui arrangera les choses, pas sur le terrain mais dans le vestiaire » a confié la légende italienne dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Il s'agit certainement d'accepter ses responsabilités »