Tennis

Tennis : Après Wimbledon, Federer lâche une bombe

Publié le 12 juillet 2022 à 9h35 par Dan Marciano

Absent des courts de tennis depuis Wimbledon 2021 en raison d'une blessure au genou droit, Roger Federer n'a pas encore l'intention de prendre sa retraite. Le Suisse devrait participer à la Laver Cup avant de se rendre à Bâle chez lui. Mais âgé de 40 ans, l'ancien numéro un mondial sait que la fin approche. Questionné sur son avenir, Federer a lâché un message troublant sur la fin de sa carrière.

La dernière apparition publique de Roger Federer remonte au 3 juillet dernier à Wimbledon. Le Suisse n'était pas présent pour disputer le tournoi londonien mais pour fêter les 100 ans du court central. Car depuis un peu plus de d'un an, l'ancien numéro un mondial est éloigné des terrains. Eliminé par Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon 2021, le joueur a, par la suite, du passer par la case opération. Touché au genou droit, Federer a été contraint de faire une longue pause, alors que le crépuscule de sa carrière approche. Agé de 40 ans, le Suisse sait le temps compté. Malgré son âge avancé, il a bien l'intention de faire son retour en compétition avant la fin de cette saison. Ce qui ne l'empêche pas d'évoquer avec honnêteté la question de sa future retraite.





Federer n'est pas à la retraite (source Federer), mais ça y ressemble (source ATP). https://t.co/GG2PBRaVml — ✏ Emmanuel Schaf (@EmSchaf) July 11, 2022

« Je suis un amoureux de la victoire, mais... »

Questionné sur son avenir par la presse néerlandaise, Federer a ouvert la porte à une prochaine retraite, notamment si son niveau de jeu n'est pas satisfaisant.« Je suis un amoureux de la victoire, mais si vous n’êtes plus compétitif, alors il vaut mieux arrêter. Je ne pense pas avoir besoin du tennis. Je suis heureux avec les petites choses, comme quand mon fils fait quelque chose de bien et quand ma fille rentre à la maison avec une bonne note. Le tennis fait partie de mon identité, mais pas entièrement. Je veux être et rester prospère, et je mets beaucoup d’énergie dans les affaires – je donne probablement plus que je ne devrais parfois, mais cela peut aussi se faire en dehors du sport. Je sais qu’une carrière professionnelle ne peut pas durer éternellement et c’est bien ainsi » a confié le joueur suisse dans un entretien accordé à Algemeen Dagblad.

« C'est agréable de faire une pause maintenant »

Dans un second temps, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem a évoqué son épanouissement, notamment sans sa vie personnelle. « C'est agréable de faire une pause maintenant, et pour eux aussi, même si les voyages leur manquent. Mais je peux dire honnêtement que je suis très heureux à la maison et que c'est un grand avantage que je puisse maintenant prendre rendez-vous pour un mardi matin dans trois semaines. Parfois, voyager à travers le monde nous manque et, bien sûr, le sport me manque aussi, mais je trouve que la vie à la maison, d'une manière, disons, normale, est également bonne » a-t-il déclaré.

Un retour prévu en septembre

Sauf retournement de situation, Roger Federer devrait faire son retour en compétition après l'US Open, en septembre prochain. Le Suisse est prévu pour participer à la Laver Cup du 23 au 25 septembre. avant de s'aligner à Bâle chez lui. La suite ? Pour l'heure, Federer n'a pas dévoilé son programme, mais le sujet de sa retraite est bien sur la table.