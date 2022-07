Tennis

Wimbledon : Nadal, Federer... Djokovic est devenu le «méchant»

Publié le 5 juillet 2022 à 21h35 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs années maintenant, Novak Djokovic domine le circuit ATP avec Rafael Nadal et Roger Federer. Cependant, le Serbe bénéficie d’une cote de popularité bien moins conséquente que ses deux rivaux, au point d’être considéré comme le « méchant » auprès de l’opinion publique. Néanmoins, les choses seraient en train de changer lors de cette édition de Wimbledon.

Depuis de nombreuses années maintenant, le circuit ATP est dominé par Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic. Si les deux premiers disposent d’une très grande cote de popularité auprès des fans de tennis, Nole a vu son image se dégrader au fil du temps. Au sein du Big 3 , le Serbe a vu une image de méchant lui être assignée contre sa volonté. La situation ne s’est d’ailleurs pas arrangée à l’Open d’Australie, où il a été contraint de déclarer forfait à cause d’un défaut de visa puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Le joueur de 35 ans s’est attiré de nombreuses critiques, ce qui lui a laissé quelques cicatrices psychologiques. Cependant, les choses semblent s’améliorer à Wimbledon. En effet, Novak Djokovic a reçu un accueil plutôt chaleureux à Londres alors qu’il essaye d’obtenir un septième titre sur le gazon anglais. Leon Smith, ancien capitaine de la Grande-Bretagne à la Coupe Davis, a d’ailleurs constaté ce revirement dans l’opinion du public.

Wimbledon : Djokovic remonté contre les organisateurs https://t.co/4c1pd2p7C4 pic.twitter.com/LmSyAPAl3D — le10sport (@le10sport) July 4, 2022

« Il semble recevoir un peu plus d'amour de la part du public et il réagit bien à cela »

« C'était intéressant parce que j'ai senti plus de chaleur de la foule envers lui dans le dernier match, qui, je pense, signifie beaucoup pour lui. Cela pourrait lui donner un sentiment différent, car souvent il se bat contre le public. Cela pourrait changer s'il joue Rafa Nadal en finale, bien sûr. Mais pour l'instant, il semble recevoir un peu plus d'amour de la part du public et il réagit bien à cela » a-t-il confié dans des propos rapportés par le Daily Express .

« Novak est devenu un méchant qu'il n'a jamais cherché à être »

Johanna Konta, elle, a essayé de prendre la défense de Novak Djokovic quant à son image dans l’opinion des fans de tennis. D’après la joueuse de 31 ans, Nole n’a jamais voulu de cette image de méchant comme elle l’a expliqué, rapportée par le média britannique : « Je pense qu'à l'époque de Roger Federer et de Rafa, qui sont tellement aimés, Novak est devenu un méchant qu'il n'a jamais cherché à être. Son attitude est très professionnelle et je pense qu'il se retrouve dans la peau du méchant qu'il n'a jamais voulu être. C'est donc difficile. Quelle que soit votre opinion sur les sujets de cette année, il faut être un individu très fort pour s'en sortir et trouver son niveau, ce qu'il est en train de faire maintenant. »

L’un des meilleurs joueurs de l’histoire

À 35 ans, Novak Djokovic est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de tennis de l’histoire. Avec 20 sacres, le Serbe est le deuxième joueur le plus titré en Grand Chelem derrière Rafael Nadal et à égalité avec Roger Federer. Cette édition de Wimbledon est possiblement sa dernière opportunité de réduire l’écart avec l’Espagnol puisqu’il pourrait bien être exclu de l’US Open étant donné qu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Reste à voir si Novak Djokovic parviendra à se frayer un chemin jusqu’en finale, et à changer sa réputation auprès de l’opinion publique.