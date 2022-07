Tennis

Wimbledon : Djokovic affiche une grosse inquiétude

Publié le 5 juillet 2022 à 10h35 par Ewen Robin

Novak Djokovic est au sommet de Wimbledon depuis 2018, cependant le Serbe pourrait être mis en difficulté lors des quarts de finale. En effet, après avoir vaincu Van Rijthoven au tour précèdent, le N°3 mondial va affronter Jannik Sinner, qu’il redoute. Monté en puissance tout au long du tournoi, le jeune italien a sorti Carlos Alcaraz et est déterminé à aller plus loin…

Qui pourrait empêcher Rafael Nadal et Novak Djokovic de s’affronter lors de la finale de Wimbledon ? Depuis le début du Grand Chelem sur gazon, les deux hommes semblent imbattables. Alors que le Serbe a concédé un set contre le surprenant Néerlandais Tim van Rijthoven (6-2, 4-6, 6-1, 6-2), Djokovic semble plus déterminé que jamais à remporter son 4e titre de suite à Wimbledon. Cependant, le tenant du titre aura fort à faire en quart de finale.

Sinner en quart

Jannik Sinner a été impressionnant face à Carlos Alcaraz. Alors qu’il n’avait jamais gagné un huitième sur herbe, l’Italien semble avoir trouvé son rythme. Maintenant, c’est un grand défi qui l’attend : celui d’aller affronter Novak Djokovic . « Je m'attendais à un match long donc je pense que la préparation a été très importante. Je me suis amélioré dans beaucoup de domaines, y compris sur le plan physique, car dans un match en cinq sets, il y a beaucoup de moments clés. Je ne ménage pas mes efforts à l'entraînement. Je travaille avec le bon état d'esprit et ça paie. C'est la marche à suivre et je vais continuer comme ça parce que je sais que j'ai encore beaucoup à améliorer. Et nous verrons où j'en suis dans six mois » a notamment confié Sinner après son match contre Alcaraz.

«Je vais profiter de chaque instant sur le court»

En amont du match, l'Italien annonce que la bataille sera rude : « Inutile de préciser que ce sera un match difficile, sans aucun doute. Novak est très solide et constant. Je vais bien sûr essayer de faire de mon mieux. C’est le moins que je puisse faire. Je vais profiter de chaque instant sur le court, comme je l’ai fait aujourd’hui. Ce fut un moment très spécial ce dimanche sur le Central. Voir les tribunes s’amuser et chanter a été quelque chose d’incroyable. J’espère qu’au prochain tour, l’ambiance sera identique. Je vais essayer de bien récupérer et d’être prêt pour la bataille. »

Djokovic appréhende