Tennis

Après Wimbledon, Djokovic annonce un gros projet avec Nadal et Federer

Publié le 30 juin 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

A l’issue de sa victoire aux deuxième tour de Wimbledon face à Thanasi Kokkinakis, le numéro 3 mondial Novak Djokovic est resté flou quant à une éventuelle participation à la prochaine Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain. Le serbe a expliqué qu’il prendra sa décision après Wimbledon.

Depuis 2017, les meilleurs joueurs de la planète tennis se réunissent sur quelques jours à la fin du mois de septembre pour disputer un tournoi unique en son genre. Il n’est pas question de Grand Chelem ou de Masters, mais bel et bien de la Laver Cup. Créée sous l’impulsion de Roger Federer, cette compétition est l’équivalent de ce qu’est la Ryder Cup au golf. Il s’agit d’une confrontation entre les meilleurs joueurs européens et les meilleurs joueurs dits du « reste du monde ». Chaque équipe dispose de six joueurs : les quatre meilleurs de sa « région » classés à l’ATP, ainsi que deux autres sélectionnés par un capitaine (Björn Borg pour l’Europe, John McEnroe pour le Reste du Monde). Le tournoi, qui se déroule à chaque fois sur trois jours, est une opportunité unique de voir en action les plus grands joueurs de tennis du circuit dans la même équipe. Cette année, c’est sur le continent européen que les matchs auront lieu, à la O2 Arena de Londres, l’ancienne antre du Masters.

La liste des participants s’agrandit

Si la liste des participants de l’édition 2022 n’est pas encore complète, on connaît déjà de nombreux noms qui seront à l’affiche du tournoi : l’équipe Europe est pour l’instant composée par Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, qui a officialisé sa participation hier. L’équipe Monde, elle, est pour le moment constituée du Canadien Félix Auger-Aliassime, de l’Américain Taylor Fritz et de l’Argentin Diego Schwartzman.

Une équipe Djokovic-Federer-Nadal ?

Alors que les deux légendes Rafael Nadal et Roger Federer feront bien parti de l’équipe européenne, la question est de savoir si Novak Djokovic, leur rival de toujours, se joindra également à la fête. Le Serbe n’a évidemment pas échappé à la question après sa qualification pour le troisième de tour de Wimbledon, acquise aux dépens de Thanasi Kokkinakis (6-1, 6-4, 6-2). Mais l’heure n’est pas à penser à la Laver Cup pour le Djoker , tête de série numéro 1 du Grand Chelem londonien.

« Il y aura une décision après Wimbledon »