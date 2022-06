Tennis

Wimbledon : Cette image de Serena Williams qui a intrigué les fans

Publié le 29 juin 2022 à 16h35 par Jules Kutos-Bertin

Après une année passée loin des courts, Serena Williams a fait son grand retour à Wimbledon. Battue au premier tour par la Française Harmony Tan, l’ancienne numéro une mondiale a intrigué les observateurs en raison… d’un sparadrap sur sa joue.

Wimbledon n’a pas vraiment la même saveur sans ses stars et Serena Williams en fait partie. Après un an d’absence sur les courts (à l’image de Roger Federer), la présence de l’Américaine à Londres était suspendue. Finalement, Serena Williams a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle serait bel et bien présente à Wimbledon, un an après son abandon au premier tour. « Je n'ai pas pris ma retraite. J'avais besoin de me soigner physiquement et mentalement, je n'avais pas de projets, c'est juste que je ne savais pas quand j'allais faire mon retour et dans quel état je reviendrais. Wimbledon n'a pas été facile l'an dernier. J'ai eu l'impression d'être blessée la plus grande partie de l'année. Puis, je me suis blessée à la cuisse. J'ai bien essayé de jouer à New York, j'ai donné tout ce que j'avais, chaque jour, pour être prête ou en tout cas essayer de l'être. Mais j'ai fini par comprendre que je n'y arriverais pas. Alors j'ai rangé mes raquettes le temps de me soigner », expliquait-elle avant le tournoi dans des propos relayés par Le Figaro .

Serena Williams déjà éliminée de Wimbledon

Opposé à la Française Harmony Tan au premier tour, Serena Williams s’est inclinée en trois sets (7-5, 1-6, 7-6). Une défaite qui a du mal à passer mais que l’Américaine justifie simplement. « Je ne me suis pas entraînée pour des matches de trois heures... c'est, je pense, là que j'ai fait une erreur, a-t-elle avancé après sa défaite. Sur les points clés du match, il faut toujours être prête mentalement à les gagner. Je l'ai pas mal fait sur peut-être un ou deux de ces points, mais ce n'était clairement pas suffisant », regrette Williams dans des propos relayés par Eurosport . « En jouant une semaine sur deux, sur trois ou même sur quatre, on gagne toujours un peu d'efficacité, a-t-elle expliqué. Cela étant dit, je pense avoir pas mal joué certains des points clés. Pas tous, mais certains oui. Il y en a où j'aurais certainement pu mieux faire. Il faut se dire que si j'avais joué des matchs, je n'aurais pas manqué certains de ces points ni perdu le match », ajoute l’ancienne numéro une mondiale.

Welcome back, @serenawilliams #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/xUDZRyDf2w — Wimbledon (@Wimbledon) June 28, 2022

Un sparadrap qui interroge