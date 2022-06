Tennis

Wimbledon : Nadal et Djokovic finalement empêchés de jouer ?

Publié le 29 juin 2022 à 7h35 par Baptiste Lefilliatre

Panique à venir à Wimbledon ? Alors que Marin Cilic et Matteo Berrettini ont dû déclarer forfait en raison d’un test positif au Covid-19, Rafael Nadal et Novak Djokovic se sont entrainés avec les deux hommes il y a quelques jours. De quoi craindre un potentiel abandon des deux légendes, dans un tournoi déjà marqué par l’absence de points à l’ATP et à la WTA.

Et si Wimbledon connaissait une nouvelle péripétie cette année ? Il faut dire que jusqu’à présent, le Grand Chelem britannique n’a pas été épargné par les polémiques. Tout a commencé lorsqu’au mois d’avril dernier, les organisateurs annonçaient l’exclusion des joueurs et joueuses russes et biélorusses pour l’édition 2022, en raison de l’invasion de la Russie (soutenue par la Biélorussie) en Ukraine. Une sanction drastique qui a provoqué l’absence de cadors du circuit mondial pendant la quinzaine britannique, comme le numéro un mondial masculin Daniil Medvedev, ou encore la numéro 6 mondiale féminine Aryna Sabalenka.

Une réponse cinglante de l’ATP

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Afin de montrer leur opposition à cette mesure prise par le tournoi britannique, l’ATP et la WTA ont décidé d’un commun accord de ne distribuer aucun point à l’issue de Wimbledon. Une décision qui frappe les participants de cette année, mais surtout ceux de la précédente édition, puisque l’ensemble des joueurs qui ont effectué un beau parcours en 2021 perdront tous leurs points engrangés il y a un an. Même si les joueurs n'ont pas manqué de manifester leur mécontentement, les instances du tennis mondial se sont montrées inflexibles et ont maintenu leur position.

Deux outsiders testés positifs au Covid

Alors que le premier tour s’est achevé ce mardi, deux prétendants au titre hommes sont déjà au tapis. En effet, Marin Cilic, finaliste en 2017 et demi-finaliste du dernier Roland-Garros, ainsi que Matteo Berrettini, finaliste malheureux l’année dernière, ont tous les deux dû déclarer forfait pour Wimbledon, et ce avant même de faire leur entrée en lice, en raison d’un test positif au covid-19. Un terrible coup dur pour ces deux joueurs, qui avaient clairement un rôle à jouer au cours de cette édition 2022. Mais la catastrophe pourrait s’aggraver dans les heures à venir…

Nadal et Djokovic en danger ?

Avec ce double abandon, combiné à l’élimination surprise d’Hubert Hurkacz, le chemin vers la finale semble ainsi être dégagé pour les favoris que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal. A moins que ces derniers ne soient eux aussi contaminés par le virus. En effet, il y a quelques jours seulement, le serbe et l’espagnol se sont entrainés sur le Centre Court, en compagnie de… Marin Cilic et Matteo Berrettini. En plus d’échanger des balles, les quatre hommes, heureux de se retrouver à Londres, en ont profité pour se faire des accolades et discuter au bord du court, tout cela sans respecter les règles de distanciation sociale que l’on connait depuis le début de la crise sanitaire. De quoi provoquer les forfaits des deux légendes ? Si les deux rivaux sont en tout cas qualifiés pour le deuxième tour, Wimbledon peut trembler : le risque de les voir également contaminés n’a jamais été aussi élevé.