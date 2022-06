Tennis

La vraie raison de la présence de Nadal à Wimbledon ?

Publié le 27 juin 2022 à 18h35 par Amadou Diawara

Absent depuis trois ans à Wimbledon, Rafael Nadal fait son grand retour sur le gazon londonien. Malgré son faible temps de jeu sur cette surface, le Majorquin va tenter de remporter son troisième Grand Chelem de la saison, après avoir été sacré à l'Open d'Australie puis à Roland-Garros cette année. Et selon Fabrice Santoro, Rafael Nadal a décidé de disputer Wimbledon cette année parce que Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roger Federer et Andy Murray manquent à l'appel.

Depuis le début de la saison, Rafael Nadal est impitoyable sur le circuit ATP. En effet, le Majorquin a déjà raflé deux Grand Chelem depuis le début de l'année 2022 : l'Open d'Australie et Roland-Garros. Et alors que Wimbledon a ouvert ses portes ce lundi, Rafael Nadal va tenter de se rapprocher encore un peu plus du Grand Chelem calendaire. Toutefois, sachant qu'il n'a pas évolué sur gazon ou à Wimbledon depuis trois ans, Rafael Nadal n'est pas totalement serein avant d'entrer en lice ce mardi face à l'Argentin Francisco Cerúndolo.

The time for talking is over...#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/Jvq7VWr4Bj — Wimbledon (@Wimbledon) June 27, 2022

«Djokovic me paraît mieux armé»

« Je suis content de jouer sur gazon trois ans plus tard. Si je suis là, c'est parce que les choses se passent bien, sinon je ne serais pas là. Je suis heureux. Mon premier match de mardi contre Francisco Cerúndolo ? Je ne sais vraiment pas comment je vais y arriver, c'est difficile à prévoir. C'est probablement le tournoi le plus difficile à prévoir. C'est une surface délicate sur laquelle il faut passer des jours. Je n'ai rien joué depuis trois ans (aucun tournoi sur herbe), ça rend les choses encore plus compliquées. La mémoire est importante, les souvenirs les plus récents aident » , a confié Rafael Nadal ce samedi en conférence de presse avant d'en rajouter une couche.

«Je pensais que Nadal ferait l’impasse sur ce tournoi»

« La semaine s'est déroulée normalement, avec des moments meilleurs et pires, mais clairement dans une tendance à la hausse. Je me suis beaucoup entraîné. Hier, ç'a a été un désastre à l'entraînement, je me suis réveillé avec les yeux fatigués, mais ensuite j'ai bien joué. Aujourd'hui, je me suis également bien entraîné. Le plus important, c'est que les mauvais moments sur le terrain sont de plus en plus courts. Les matchs se sont plutôt bien passés, je me suis entraîné avec des gens exigeants. Je suis sûr que je serai compétitif » , a reconnu Rafael Nadal. Et si l'ex-numéro un mondial est de retour à Wimbledon cette année, ce ne serait pas par hasard. D'après Fabrice Santoro, consultant pour BeIN Sports pendant la compétition, Rafael Nadal a décidé de s'inscrire cette saison parce que plusieurs rivaux sont absents.

«Je pense que les absences de Medvedev, Zverev, Federer, et Murray...»