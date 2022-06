Tennis

Wimbledon : Nadal, Djokovic... Kyrgios clashe le top 10

Publié le 27 juin 2022 à 9h35 par Dan Marciano

A quelques heures du début de Wimbledon, Nick Kyrgios était présent en conférence de presse, accompagné, comme à son habitude de son franc-parler. Malgré son manque de compétition, l'Australien estime être à un bon niveau et en a profité pour lancer un message aux favoris de ce tournoi comme Novak Djokovic ou Rafael Nadal.

Les dès sont jetés à Wimbledon. Le troisième Grand Chelem de la saison débute ce lundi et plusieurs favoris se présenteront sur le court central comme Novak Djokovic, Carlos Alcaraz ou encore Andy Murray. Ces trois joueurs ont du souffler en ne voyant pas leur nom à côté de celui de Nick Kyrgios lors du tirage au sort. Redescendu à la 40ème place en raison de sa saison balance sur terre-battue, l'Australien n'était pas tête de série cette année et représentait un énorme danger pour les favoris. Très à l'aise sur herbe, il a obtenu des résultats probants ces dernières semaines, battant notamment Stefanos Tsitsipas à Halle. Agé de 27 ans, Kyrgios a hérité d'un premier tour abordable, face à l'invité Britannique Paul Jubb, avant de possiblement affronter plus tard dans la semaine le Grec pour une revanche qui promet. Ce dimanche, l'Australien s'est présenté en conférence de presse. Et comme à son habitude, le joueur a été franc devant les journalistes.





🎥 Cette conférence de presse classique à Wimbledon ⬇️



🗣 Question : "Vous avez joué un super match et..."



🗣 Kyrgios : "Vous étiez au bar hier soir !" 😂pic.twitter.com/h4mYeMnFQx — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) June 26, 2022

« J’ai affronté des joueurs de tennis du top 10 et je les ai fait paraître plutôt ordinaires »

Sûr de son niveau, Nick Kyrgios estime avoir le niveau d'un top 10, malgré son classement ATP. « Je ne veux pas être ce genre de joueur de tennis qui joue toute l’année. En Australie, il est difficile de trouver un équilibre entre le temps passé avec la famille et les amis et un mode de vie normal. Je ne veux pas passer sept ou huit mois là‐bas. Ce n’est pas quelque chose qui m’intéresse. Je ne cours pas après les classements. J’ai affronté des joueurs de tennis du top 10 et je les ai fait paraître plutôt ordinaires. Je sais où se trouve mon jeu. Je sais que si je me sens en confiance, je suis capable de réussir quand je le veux. Je dois m’assurer d’avoir de bons résultats, faire de mon mieux » a confié le joueur, treizième mondial en 2016.

« Nous verrons ce qui se passe »