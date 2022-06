Tennis

Wimbledon : Imiter Tsonga ? Hors de question pour cet ancien prodige

Publié le 27 juin 2022 à 8h35 par Baptiste Lefilliatre

Alors qu’il s’apprête à entrer en lice à Wimbledon ce mardi, Richard Gasquet a été invité à s’exprimer sur la suite qu’il comptait donner à sa carrière. Malgré son âge avancé (36 ans), pas question pour le tricolore de partir prochainement à la retraite comme l'a fait son compatriote Jo-Wilfried Tsonga.

Il ne reste plus que quelques heures à attendre avant de voir les meilleurs joueurs du tennis mondial fouler les courts du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Car c’est bel et bien ce lundi que l’édition 2022 de Wimbledon débute. Parmi les français engagés cette année, on retrouve l’incontournable Richard Gasquet. A 36 ans, le Biterrois va en effet disputer le Grand Chelem londonien pour la seizième fois de sa carrière. Un Grand Chelem qui a d’ailleurs plutôt souri au tricolore, puisqu’il a atteint le stade des demi-finales à deux reprises, en 2007 puis en 2015. Ce mardi, il effectuera son entrée en lice dans le tournoi face au portugais Joao Sousa, numéro 59 mondial. Un adversaire loin d’être facile, qui risque bien de donner du fil à retordre à « Richie » . Ce dernier, même s’il n’a plus ses jambes de 20 ans, a toujours aussi faim et continue de défendre ses chances sur les courts. D’ailleurs, hors de question pour lui de quitter le circuit dans un avenir proche, même si son copain de toujours Jo-Wilfried Tsonga a lui décidé de titrer sa révérence lors du dernier Roland-Garros, après sa défaite en quatre sets au premier tour contre le futur finaliste et numéro cinq mondial Casper Ruud.

« J’ai toujours envie de jouer »