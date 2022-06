Tennis - Wimbledon

Wimbledon : L'incroyable geste humanitaire d'Andy Murray

Publié le 26 juin 2022 à 23h35 par Baptiste Lefilliatre

L’ancien numéro un mondial Andy Murray, qui s’apprête à entrer en lice à Wimbledon ce lundi, va effectuer un geste de très grande classe. L’Écossais a annoncé qu’il reverserait tous ses gains remportés pendant le Grand Chelem londonien aux victimes de la guerre en Ukraine.

Ce lundi 27 juin marquera le grand début de Wimbledon. Pendant deux semaines, les plus grands joueurs et les plus grandes joueuses du tennis mondial vont se disputer l’un des titres les plus prestigieux, sur le gazon du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Une édition 2022 qui aura une saveur très particulière. En effet, pour la toute première fois de l’histoire, le célèbre Grand Chelem londonien a interdit tous les joueurs / joueuses russes et biélorusses de défendre leurs chances cette année, en raison de l’invasion de la Russie – soutenue par la Biélorussie – en Ukraine. Du jamais vu auparavant. Cette sanction inédite, qui n'a cessé de faire polémique et de diviser les acteurs de la petite balle jaune, va donc priver certains cadors du circuit de tournoi, à commencer par… le numéro 1 mondial masculin, Daniil Medvedev, le numéro 8 Andrey Rublev, ou encore la numéro 6 mondiale féminine Aryna Sabalenka. S’il n’est pas concerné par cette interdiction, Andy Murray, 51ème joueur mondial, n’en reste pas moins attentif à la situation plus que préoccupante en Ukraine. Le champion olympique 2012 a d’ailleurs pris une incroyable décision afin d’apporter son aide au peuple ukrainien.

Murray va reverser ses gains à l’Ukraine