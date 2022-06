Tennis

Wimbledon : Murray lance un énorme avertissement à Nadal et Djokovic

Publié le 24 juin 2022 à 17h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 24 juin 2022 à 17h37

Pour Rafael Nadal, une victoire sur l’herbe de Wimbledon lui permettrait de se rapprocher un peu plus du Grand Chelem calendaire. Novak Djokovic, lui, entend bien conserver son titre après son sacre l’année dernière et revenir à une longueur de l’Espagnol au nombre de titres en Grand Chelem. Mais les deux légendes devront faire face à un Andy Murray plutôt déterminé.

Après sa victoire à Roland-Garros, malgré un pied gauche meurtri par le syndrome de Müller-Weiss, Rafael Nadal est en route pour le Grand Chelem calendaire. En effet, l’Espagnol a remporté les deux premiers de l’année suite à ses sacres à l’Open d’Australie et sur la terre battue de Paris. Wimbledon devrait donc être assez important dans l’esprit de Rafael Nadal, qui pourrait réaliser une chose qui n’a plus été reproduite depuis Rod Laver en 1969. La voie devrait d’ailleurs être assez dégagée pour l’Espagnol - qui a testé un nouveau traitement afin de soigner son pied gauche et être à 100 % pour Wimbledon - avec le forfait d’Alexander Zverev et l’exclusion des joueurs russes comme Daniil Medvedev et Andrey Rublev. Néanmoins, Rafael Nadal va devoir une nouvelle fois faire face à Novak Djokovic. Le Serbe répondra bien présent à Londres après avoir manqué l’Open d’Australie à cause d’un défaut de visa et avoir été éliminé en quart de finale de Roland-Garros par son grand rival espagnol. Djoker entend bien conserver le titre qu’il détient depuis 2018. Mais les deux légendes ne sont pas les seules à être déterminées à l’approche de Wimbledon. En effet, Andy Murray espère lui aussi être à nouveau sacré champion sur l’herbe de Londres, après son dernier titre en 2016.

«Remporter un autre titre à Wimbledon fait partie de ma motivation pour être encore sur le court»