Tennis

Wimbledon : Sans le covid, il serait numéro 1 français

Publié le 24 juin 2022 à 16h35 par La rédaction

Ugo Humbert, est depuis peu sorti du top 100 au classement ATP. Un événement pour le Français qui n’avait plus connu ça depuis trois ans et demi. Cette mauvaise période d’un an peut s’expliquer par cette pandémie du COVID. Ugo Humbert a eu du mal à se défaire des effets à long terme du vaccin et du virus qu’il a contracté en janvier dernier. Afin de changer de dynamique, Ugo Humbert a annoncé avoir changé sa structure autour de lui en engageant un nouveau coach en remplacement de Nicolas Copin.

Quart de finaliste lors des derniers Jeux olympiques, Ugo Humbert a enchaîné les coups durs. Le joueur français a été touché à deux reprises par le covid, dont il a eu du mal à se débarrasser. Humbert s’est vu dans l’obligation de mettre fin prématurément à sa saison dès le mois de septembre, car il ne se sentait pas dans l’état de jouer au tennis. La fatigue et les douleurs ont eu raison de lui.

Il revient par la suite en hiver, de la plus belle des manières. Lors de sa préparation, il se paye le scalp du joueur russe Daniil Medvedev. Il ne passe pas loin de remporter son match contre Matteo Berrettini. Mais le covid décide de faire son retour, et cela coupe sa belle lancée. Repos forcé de 10 jours.

Un covid qui a entamé la confiance d’Ugo Humbert

Logiquement, Ugo Humbert n’a pas réalisé les meilleurs résultats (15 défaites pour seulement 5 victoires.) Il ne s’est pas pour autant découragé. Au contraire, la lucidité était de mise. Son état physique n’était pas optimal à ce moment-là. Il faut donc pour Humbert, repartir de zéro, se remettre au travail. C’est d’ailleurs pour cela, qu’Ugo Humbert a décidé de changer d’équipe autour de lui. Un nouveau staff va lui permettre de s’entraîner et de relancer un projet neuf.

Son équipe est certaine qu’Ugo Humbert, sans aucune gêne, aurait un tout autre classement. À l’image de Thierry Ascione, un de ses entraîneurs, qui a déclaré à Eurosport : « Ça fait quelque temps que j'entraîne des champions. Et je peux vous dire que sans Covid, sans vaccin et tout ça, Ugo devrait être entre 12 et 15 mondial. Il n'a pas pu pour des raisons médicales et il y a eu une petite pause dans son évolution. Il va retravailler et ça lui servira d'expérience. Et j'espère pour lui que dans quelques mois, il en rira. »

Wimbledon pour lancer une nouvelle dynamique

Durant le tournoi à Halle, Ugo Humbert n’était pas si loin d’Hubert Hurkacz, vainqueur du tournoi. Son niveau revient petit à petit. Il doit continuer à essayer de se libérer mentalement, pour que son jeu redevienne naturel. L’objectif lors de cette quinzaine à Wimbledon, c’est de retrouver du plaisir sur les courts, remporter le plus de match possible. Regagner de la confiance, pour que son tennis puisse suivre sur les prochaines échéances. Surtout que le gazon est une surface qui convient au jeu qu’Ugo Humbert est capable de produire.

Selon son équipe, Ugo Humbert est prêt à repartir à la bataille. Le joueur déborde d’ambition. Ugo Humbert reste un homme de défi. Au vu des qualités d’Ugo Humbert, atteindre ses objectifs et redevenir le numéro 1 français sur le circuit, peut arriver d’un moment à l’autre.