Tennis

Wimbledon : Federer et Djokovic sont prévenus, Nadal file vers un exploit

Publié le 22 juin 2022 à 21h35 par Ewen Robin

En remportant les deux premiers majeurs de l’année (Open d’Australie et Roland-Garros), Rafael Nadal est en lice pour réaliser le Grand Chelem calendaire. C’est dans cette perspective que l’Espagnol se présentera sur les courts de Wimbledon. Son entraîneur, Carlos Moya, s’est confié sur la situation et affiche ses ambitions face à cet exploit que Roger Federer et Novak Djokovic n'ont jamais réalisé.

Le chemin est à moitié parcouru ! Après ses succès à l’Open d’Australie et à Roland-Garros, Rafael Nadal pourrait viser le Grand Chelem calendaire. Un exploit que personne n'a réalisé depuis Rod Laver en 1969. Novak Djokovic n'était pas loin de cela l'an dernier, mais le Serbe avait vu Daniil Medvedev le priver de succès en finale de l'US Open après avoir remporté les trois premiers Majeurs de la saison. De plus, une victoire sur le gazon de Wimbledon permettrait à Rafael Nadal d’asseoir définitivement sa domination sur le tennis mondial. En effet, avec 22 Grands Chelems en poche, l’Espagnol pourrait définitivement creuser l’écart avec Novak Djokovic et Roger Federer, possédant 20 Grands Chelems chacun. C’est dans cet état d’esprit que Nadal se présentera à Wimbledon. « Je pense que seul Rafa peut faire ça honnêtement, avec tous les hauts et les bas qu'il a eus, ça montre à quel point il est humble et combien il souhaite ardemment poursuivre sa carrière. Et je ne pense pas qu'il se voie faire le Grand Chelem calendaire, ce n'est pas dans sa tête. Il va juste sur le court, s'entraîne, se prépare afin d'avoir les meilleures chances possibles de passer le premier tour. C'est son seul objectif » déclarait récemment Alex Corretja, un ancien champion Espagnol. Aujourd'hui, c’est son entraineur, Carlos Moya, qui s’est exprimé sur la question.

100 years of history. Ready for new chapters.The Stage Awaits.#Wimbledon #CentreCourt100 pic.twitter.com/KO4raqm5ab — Wimbledon (@Wimbledon) June 6, 2022

« C’est un objectif réaliste »