Tennis : Berrettini prévient Djokovic avant Wimbledon

Publié le 20 juin 2022 à 19h35 par Ewen Robin

Vainqueur lors de l’ATP du Queen’s, dimanche dernier, Matteo Berrettini a fait le plein de confiance avant Wimbledon. À une semaine du début du grand chelem sur gazon, l’Italien ne manque pas d’ambition. En conférence de presse, le tennisman s’est confié sur ses objectifs, tout en faisant passer un message à un certain Novak Djokovic…

Opéré à la main droite, Matteo Berrettini n’avait pas pu participer à Roland-Garros. Revenu sur les courts lors du tournoi de Stuttgart, qu’il avait remporté haut la main, l’Italien vient de s’offrir le Queen's pour la seconde fois de sa carrière en dominant Filip Krajinovic (7-5, 6-4). En conférence de presse, le joueur est revenu sur sa forme physique : « I l y a eu un moment, peut-être une semaine ou dix jours avant Stuttgart, où j'ai eu mal à la main. Pas la partie où je me suis blessé, mais le reste, le poignet par exemple. Ma main n'était pas assez forte pour me permettre de frapper comme avant, j'avais peur qu'elle ne soit pas à la hauteur du défi. Mais mon équipe m'a donné la confiance nécessaire pour continuer et affronter le moment. Il y a eu un moment où j'ai pensé que je ne jouerais que quelques matchs si j'avais de la chance, puis regardez où j'en suis maintenant ». Le tennisman restera d’ailleurs dans l’histoire du tournoi anglais, puisqu’il est le premier à remporter deux fois le tournoi lors de ses deux premières participations. Après un sourire retrouvé, Berrettini a maintenant la tête tournée vers Wimbledon. Ces derniers temps le joueur n'avait d'ailleurs pas caché sa frustration quant à la décision de l'ATP de retirer les points du grand chelem, une décision synonyme de chute assurée au classement pour lui : « Je me suis fait complètement avoir. C'est une situation difficile, j'ai tellement de points à défendre et maintenant je ne peux plus les défendre » s’était-il plaint.

« Je serai plus que prêt »