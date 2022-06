Tennis

US Open, Masters… Rafael Nadal dévoile son plan après Wimbledon

Publié le 18 juin 2022 à 9h35 par Hugo Ferreira

Victime de grosses douleurs au pied gauche, Rafael Nadal reçoit actuellement un traitement afin de remédier en partie à ce problème. Alors que l’état physique du Majorquin s’améliore, celui-ci espère pouvoir retourner sur les courts le plus rapidement possible, et se fixe plusieurs objectifs. En effet, le joueur de 36 ans compte bien participer à Wimbledon, au Masters 1000 de Montreal et à l’US Open.

Rafael Nadal vit une saison particulière. Injouable en début d’année, le taureau de Manacor a enchainé les victoires, remportant l’ATP 250 de Melbourne, l’Open d’Australie et l’ATP 500 d’Acapulco. Cependant, le Majorquin a traversé une période très compliquée ensuite. En effet, si ses résultats étaient toujours très bons lors du Masters 1000 d’Indian Wells, le joueur de 36 ans a été frappé par de vives douleurs. Touché par le syndrome de Müller-Weiss - une maladie dégénérative et incurable qui nécrose les os du pied - Rafael Nadal n’a pas pu évoluer à son meilleur niveau lors de la finale face à Taylor Fritz, où il s’est incliné. De retour lors des tournois des Masters 1000 de Madrid et Rome, Rafael Nadal ne s’est pas montré rassurant sur son état physique, notamment lors de sa défaite face à Denis Shapovalov, et il semblait peu probable de le voir performer à Roland-Garros. Toutefois, le roi de la terre-battue a frappé à nouveau, et s’est imposé pour la 14ème fois de sa carrière aux Internationaux de France. Contraint de jouer avec des injections afin de lui endormir les nerfs du pied, le Majorquin subi désormais un traitement par radiofréquence pulsée. Une intervention efficace, comme le confirme le principal intéressé : « Cela fait une semaine que je ne boîte plus. Je suis content » . Désireux de jouer Wimbledon (du 27 juin au 10 juillet) qu’il essayera de remporter pour la 3ème fois de sa carrière, après 2008 et 2010. Rafael Nadal n’hésite pas à regarder encore plus loin, et se fixe déjà plusieurs objectifs pour les semaines à venir, lui qui compte participer à tous les Grand Chelems cette année.

Blessé, Rafael Nadal fait une annonce retentissante avant Wimbledon https://t.co/u0M8GZ7ut8 pic.twitter.com/TWJMBDr8sd — le10sport (@le10sport) June 17, 2022

Nadal veut jouer le Masters de Montréal et l'US Open après Wimbledon